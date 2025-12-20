瀏覽紀錄現端倪！張文預謀性犯案 北市刑大：無共犯

27歲男子張文昨（19日）犯下多起縱火、凶殺案，引發社會熱議，今（20日）北出面說明，經過數位鑑識，發現張文是預謀性犯案，從瀏覽紀錄可見端倪，且初判這起事件沒有共犯。

北市刑大大隊長盧俊宏說明案情。（圖／中天新聞）

北市刑大大隊長盧俊宏今說明，專案小組啟動偵查，發現張文從17號起就從公園路的租屋處，轉移至大同區的旅館，一連住了3天，除了步行、騎機車外，他都是單獨行動，而旅館員工也發現，他沒有跟任何人接觸。

經過數位鑑識也發現，張文是計畫型犯案，從存取權限、編輯紀錄初步判斷，這起事件都是他自己做的，並無共犯，而他在北車作案時使用的汽油桶及托是行李箱，都是在蝦皮購入，至於在中山商圈投遞的煙霧彈，並非軍規煙霧彈，網路上都可以買得到，售價落在8、900元。

目前無法釐清張文的犯罪動機，僅知道他有相關計畫，警方正尋找相關社群及釐清交友情況，查明他為何犯案。

