瀑布情侶全裸濕身擁吻！「公然親熱」網友怒轟：太超過

（記者張芸瑄／國際報導）泰國素叻他尼府（Surat Thani）帕岸島（Ko Pha-ngan）4日傳出公然不雅事件，一對外籍情侶在知名景點「王賽瀑布」（Wang Sai Waterfall）全裸親密互動，無視周圍遊客目光。現場民眾將畫面拍下上傳社群，引發泰國輿論強烈不滿，警方已依法將兩人逮捕偵辦。

根據《Thaiger》報導，該段影片迅速在社群平台瘋傳，畫面顯示一對白人男女赤裸在瀑布下戲水並進行親密動作，周圍仍有其他旅客經過。警方接獲檢舉後立即展開調查，鎖定涉案對象為一對以色列籍情侶，並循線查出其住宿地點。

示意圖／一對外籍情侶在知名景點「王賽瀑布」（Wang Sai Waterfall）全裸親密互動。（擷取自 免費圖庫freepik）

警方於5日上午會同移民署人員前往該對情侶入住的飯店，將兩人帶回警局接受訊問。面對警方調查，兩人坦承於4日中午在王賽瀑布內發生親密行為，影片中人物確實為他們本人。警方遂依泰國相關法令，以「在公共場所從事有傷風化行為，包括裸露身體及猥褻行為」罪名起訴，並移送帕岸島警察局後續偵辦。

警方表示，這起事件不僅觸犯泰國法律，更違反當地社會風俗與文化禮儀。王賽瀑布為知名自然景區，長年吸引國內外遊客造訪，卻因該行為影響景點形象與國際觀感，警方強調將依法究辦，絕不寬貸。

當地觀光部門指出，泰國長期呼籲外國旅客應尊重在地文化與社會規範，造訪寺廟、自然景區或公共場合時，皆應保持基本禮節與服裝得體，避免做出不當舉止。該事件曝光後，除引發網友怒批「不尊重當地文化」、「丟臉到國際」，也讓外界再度關注外籍遊客在泰國的行為規範。

警方提醒，帕岸島為熱門觀光地，每逢節慶與假期吸引大量外國旅客，當地執法單位將持續加強巡查，確保景區安全與秩序。案件目前已報請地方法院進一步審理，若判決有罪，兩人恐面臨罰金與拘役處分，後續移民署也不排除採取驅逐出境的措施。

