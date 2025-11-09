瀕危諾氏鷸 連10年訪將軍濕地

覓食中的諾氏鷸。 （黑面琵鷺保育學會陳逸政提供）

記者王勗∕台南報導

七股將軍鹽灘濕地復育聯盟自一一一年起認養七股將軍廢棄鹽灘濕地，持續進行鹽灘濕地復育工作及鳥類監測，八日成員在將軍濕地賞鳥時發現老朋友─諾氏鷸（Nordmann’s Greenshank）身影，據台南鳥會調查，也記錄諾氏鷸在鹽田內活動，這也是牠連續第十年在將軍濕地現蹤。

諾氏鷸又叫小青腳鷸，現為國際瀕危鳥種，為東亞至澳大拉西亞遷徙路線上數量極為稀少的水鳥，全球族群量估計不到一千五百隻。繁殖地位於俄羅斯遠東地區濕地、苔原地帶，秋冬期間，諾氏鷸部分個體會南下遷徙越冬。七股將軍的廢棄鹽灘地尤其適宜諾氏鷸休息、覓食，據七股將軍鹽灘濕地復育聯盟觀察，迄今已連續十年在將軍濕地發現諾氏鷸蹤影，將軍濕地目前也是觀察諾氏鷸的重要據點之一。

廣告 廣告

七股將軍鹽灘濕地復育聯盟由社團法人台灣黑面琵鷺保育學會、社團法人中華民國野鳥學會、社團法人台南市野鳥學會、社團法人台灣濕地保護聯盟、社團法人台灣環境規劃協會、社團法人中華民國荒野保護協會及聯盟秘書處社團法人臺南市台南新芽協會共同組成。聯盟每月執行鳥類監測與棲地巡護，並進行各項棲地復育、調查與環境教育推廣工作，盼鹽灘濕地成為候鳥的重要休息站。

台南鳥會強調，諾氏鷸連十年定期造訪，不僅是對濕地生態品質的肯定，對於保育工作者也是一劑強心針，鼓勵所有成員持之以恆貫徹保育工作。也特別感謝上海商業儲蓄銀行長期支持鳥類保育工作，讓台南鳥會能持續推動監測、教育與棲地守護行動，為候鳥築起安全的驛站。