瀕危馬來虎「Arhaa」亮相北市動物園！遠從新加坡來台 為保育繁衍添新血

【台北報導】臺北市立動物園近日迎來新嬌客，來自新加坡萬態野生動物保育集團的雄性馬來虎「Arhaa」，在完成兩個多月的檢疫與適應後，已於熱帶雨林區正式與大眾見面。這項國際合作不僅為臺北動物園增添新成員，更承載著全球馬來虎域外保育計畫的重要使命。

「Arhaa」於九月中旬檢疫期滿後，便移至熱帶雨林區作業區進行環境適應，並與保育員建立默契。園方表示，個性穩定的「Arhaa」不僅進食狀況良好，更能配合保育員指示在不同空間中移動，展現出極佳的適應能力。這隻溫和的馬來虎目前已能自在地在戶外活動場中探索，享受日光浴與泡水的樂趣。

在與新鄰居，雌性馬來虎「Shima」的互動方面，「Arhaa」也展現了友善的特質。初期，警戒心較高的「Shima」面對這隻「陌生虎」顯得不悅，常以吼叫宣示主權。然而，「Arhaa」始終保持溫和，從呆看「Shima」到主動噴氣示好，隨著時間推移，兩虎已能隔欄舍互相噴氣打招呼，關係日漸融洽，讓保育員對未來繁殖配對充滿期待。

馬來虎在國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄中被列為「極危」（CR）等級，面臨棲地破碎化、消失、人虎衝突、路殺與盜獵等多重威脅，野外族群數量持續下降。此次「Arhaa」的引進，是臺北動物園與新加坡動物園在全球馬來虎域外保育計畫下的重要合作，旨在透過個體調度，促進新的繁殖配對及血緣更新，以期鞏固馬來虎域外安全族群，為翻轉物種瀕危趨勢帶來新希望。

目前，「Arhaa」與「Shima」採「輪班制」在熱帶雨林區戶外場輪流亮相。遊客可透過觀察牠們頭頂的條紋來辨識：紋路較對稱且中心線清晰者為「Shima」，而「Arhaa」則有類似眉毛般的黑色短勾紋路。園方鼓勵遊客細心觀察，發現這些隱身於草叢間的馬來虎。為響應保育，臺北市立動物園也攜手P.Seven推出「馬來虎香露」，期盼以氣味傳遞保育意識，共同守護瀕危物種與熱帶雨林的未來。