瀕死被古力娜扎拯救 《玉茗茶骨》侯明昊變身「男版魏瓔珞」

Disney+ 宣布兩部備受矚目的華語戲劇即將上線，由金鐘視帝李銘順、范少勳、陳姸霏主演的台灣原創靈異驚悚劇《凶宅專賣店》，以及由侯明昊、古力娜扎主演的古裝權謀劇《玉茗茶骨》即將播出。

陳姸霏(左)、范少勳(右) 在凶宅買賣工作中成為彼此重要的心靈支柱（圖／Disney+提供）

《凶宅專賣店》劇情聚焦專門處理凶宅買賣的神秘房仲公司「義勝房屋」，透過每一次交易揭開潛藏在凶宅背後的遺憾、執念與溫暖。最新釋出的劇照首度曝光義勝房屋的工作日常，范少勳飾演住凶宅20年的房仲菜鳥「阿澤」，劇照中可見他溫柔地看向陳姸霏飾演的通靈少女「小墨」，而小墨則笑得十分開心。

廣告 廣告

談到與陳姸霏的合作，范少勳表示：「和姸霏拍攝的時候很自在，姸霏真的很厲害，在戲中她有很多動作戲，還要背好多不同的咒語，有的時候還要搭配不同的手勢，她在現場的動作非常有架勢。阿澤有幾場戲和小墨的互動，展現了角色之間那種不需言語就能互相支持的默契，和姸霏一起演出，交流變得更真實和動人。」

《凶宅專賣店》主演，左起，李銘順、施名帥、范少勳（圖／Disney+ 提供）

陳姸霏則分享與影后洪慧芳合作的經驗：「慧芳姐是一位非常資深且專業的演員，跟她對戲讓我學到很多。我們有幾場情緒非常飽滿的重頭戲，她總能在鏡頭前瞬間進入狀態，那種強大的氣場和精準的情緒控制令我非常敬佩。這些對手戲對小墨這個角色的成長非常關鍵，很感謝慧芳姐在拍攝現場給我很多指導和鼓勵，讓我能更有信心地詮釋這個複雜的角色。」

《玉茗茶骨》則是由《延禧攻略》金牌製作團隊打造，劇情顛覆傳統古裝劇套路，建構「女尊」世界觀，劇中狀元郎淪為最低賤的馬夫，茶王千金掌控家族招贅大權，一女對戰七男的「雄競」格局。

《玉茗茶骨》（圖／Disney+ 提供）

侯明昊在劇中飾演原本意氣風發的年輕狀元，因捲入殺妻舊案而從雲端跌落谷底，瀕死之際被古力娜扎飾演的茶王之女榮善寶所救，卻因兩家恩怨被貶為馬夫。陸江來表面柔弱示人、裝失憶騙取同情，實則心機深沉、暗中布局復仇，被網友稱為「男版魏瓔珞」。

而古力娜扎飾演的榮善寶則霸氣全開，身為茶道世家繼承人，她運籌帷幄、以家族利益為先，只招贅婿不談感情。談到角色，古力娜扎也分享：「榮善寶她不困於情、不惑於權，有在權謀中守住底線的智慧，更有力量。」新劇上線倒數三天，她也不忘提醒觀眾「好茶要品，好戲要看！」

《凶宅專賣店》將於2026年1月16日在 Disney+ 獨家上線，《玉茗茶骨》則將於12月29日登場。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導