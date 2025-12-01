瀚仕健康集團30周年「總部喬遷大直」 擴大功能醫學檢測與服務平台

瀚仕健康集團（REDOX Health Group）總部30日正式喬遷至台北大直。公司表示，新總部旨在整合檢測服務、臨床顧問與專業培訓資源，目標為合作醫療院所提供更完整的功能醫學導入方案，以應對全球精準健康與功能醫學市場的成長需求。

應對全球精準健康趨勢 強化一站式服務

根據全球健康研究院（Global Wellness Institute）與麥肯錫顧問公司等國際機構推估，全球精準健康產業市場規模預計於2029年將達到1.45兆美元，其中：功能營養、心理健康、女性健康及居家照護等領域是主要的成長動能。

瀚仕健康集團執行長歐瀚文指出，新總部的成立，象徵集團在組織整合與產業佈局上的重要進展。近年來觀察到不同族群對於精準醫學的需求，集團將持續強化檢測技術研發、臨床教育與顧問服務，以協助合作夥伴更有效地導入功能醫學模式，並提升健康照護流程的標準化。

瀚仕創辦人歐忠儒表示，隨著個人化健康管理需求上升，醫療院所對於整合式健康照護服務的規劃需求增加。「特色專科×功能醫學」的服務模式正受到重視，需求主要來自於婦科、家醫科、內分泌科、心理健康相關科別、睡眠中心、體重管理及長照機構等。

瀚仕健康集團創辦人歐忠儒。（魏鑫陽攝）

聚焦「檢測、顧問、培訓、臨床」四核心模式

瀚仕健康集團台灣新總部以「檢測、顧問、培訓、臨床」四大服務模式為核心，旨在建立一個從預測到介入、從生活到醫療的完整健康照護生態圈。歐瀚文表示，新總部定位為亞洲區「一站式整合功能醫學基地」，目的在於讓檢測端、臨床端、教育訓練及營養方案能在同一平台上高效協作，優化跨專科整合的運作模式。

集團長期投入功能醫學檢測研發，檢測項目涵蓋腸道代謝物、能量代謝、荷爾蒙平衡、壓力皮質醇、環境暴露與毒素、營養素分析等多元類別。集團並與美國、德國分析實驗室合作，引進基因體學技術。

目前瀚仕已與台灣近300家醫療機構合作導入功能醫學服務，並培訓逾2000名海內外醫療專業人員，新總部亦將成為功能醫學培訓的重要基地。

瀚仕健康集團執行長歐瀚文。（魏鑫陽攝）

未來將導入AI與跨專科整合

看準未來，歐瀚文透露兩大發展方向，首先是導入AI判讀系統，協助提升臨床醫師的判讀效率，使照護決策更為精準；其次是深化跨專科特色門診與醫院合作，推動與醫院端合作導入整合式檢測與營養照護模式。

此外，瀚仕亦規劃結合預防醫學、生活調養與長期照護需求，布局健康養生村與長照場域，以完整串連從健康維持到高齡照護的全生命周期健康管理體系。

