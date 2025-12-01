瀚仕強化功能醫學 搶佔1.45兆美元商機

▲瀚仕健康集團日前舉行大直新總部開幕酒會（圖／瀚仕健康集團提供）。

[NOWnews今日新聞] 全球長壽及精準健康產業將持續成長，多家國際研究機構推估，2029年市場規模上看1.45兆美元，其中功能營養、心理健康、女性健康、居家健康照護、生物監測等領域將成為重要消費趨勢。瀚仕健康集團日前成立全新集團總部，打造功能醫學培訓的重要基地。

瀚仕健康集團日前成立集團新總部，執行長歐瀚文表示，面對精準健康市場快速發展，瀚仕將持續強化檢測技術、臨床教育與顧問服務，協助合作單位更有效地導入整合功能醫學模式，並提升健康照護流程的標準化，建立更具延展性的健康服務模式。

歐瀚文表示，將深化兩大方向，一是導入AI判讀系統，提升臨床醫師判讀效率；二是持續推動跨專科特色門診的發展，並與醫院端合作導入整合式檢測與營養照護模式。同時也將布局結合預防醫學、生活調養與長照需求的健康養生村與長期照護場域，串連從健康維持、疾病預防到高齡照護的全生命周期健康管理體系，朝可複製、可國際推廣的整合醫療生態系邁進。

創辦人歐忠儒也指出：「隨著個人化健康管理需求提升，許多醫療院所開始規劃導入更整合的健康照護服務」。「特色專科 × 功能醫學」的服務模式也逐漸受到重視，包括婦科、家醫科、內分泌科、心理健康相關科別、睡眠中心、體重管理以及長照機構等，皆展現出導入評估與合作規劃的需求。

