瀚寓酒店聖誕套餐脆皮雞、戰斧牛排、烤鴨中西合璧上桌 早鳥9折
【陳揚盛／綜合報導】歲末將至，瀚寓酒店館內「弈夢空間」餐廳推出三款聖誕限定套餐，融合中式佳餚與西式盛宴風格。雙人饗宴以香氣四溢的「蒜香脆皮雞(半)」為亮點，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁；四人歡聚餐主打「蒜香脆皮雞(半)與戰斧牛排」雙主菜，將家聚氛圍與節慶風味完美融合；四人饗鴨宴則以「紅樓片皮鴨二吃」為主角，一次品嘗片鴨與醬爆鴨骨，三款套餐同時展現多重風味，滿足不同人數與口味選擇。節慶饗宴雙人2480元+10%、四人4980元+10%，即日起開放預訂，用餐期間為12/1至12/30，11/30前完成預訂可享早鳥9折優惠。
此次套餐設計以創意與彈性為特色，無論雙人或四人皆能共享團聚時光，結合中式手藝與西式風味，滿足不同人數與喜好的節慶聚餐需求。餐桌上以香氣濃郁的肉料理為主角，雙人饗宴以蒜香脆皮雞(半)揭開序幕，外酥內嫩、蒜香誘人，最適合兩人細品節慶時光。四人歡聚餐結合蒜香脆皮雞(半)與爐烤戰斧牛排，在金黃酥皮與厚實肉香之間交織節慶氣勢。
四人饗鴨宴則以紅樓片皮鴨二吃呈現經典中式風韻，第一吃片鴨皮酥肉嫩、鴨香濃厚，搭配大蔥與甜麵醬包入餅皮，鹹香層次交融；第二吃為醬爆鴨骨，經快火翻炒釋出香氣，口味鹹香微辣、香氣濃郁，展現中式料理的豪邁與深度。三款套餐皆附酪梨鮭魚沙拉與西式爐烤鮮蔬，帶出輕盈清爽的平衡感。
主食提供兩種選擇，「海鮮義大利麵」以淡菜、鮮蝦與透抽佐番茄醬汁烹調，酸香明亮、海味飽滿，或可選擇「干貝鮮蝦青醬燉飯」，用高湯慢煮米飯，起鍋前拌入奶油、帕達諾起司與青醬，最後鋪上香煎干貝與鮮蝦，融合海鮮甜味與青醬香氣，口感濃郁卻不膩口。四人套餐額外再附8吋的「經典瑪格莉特披薩」，酸香蕃茄與融化起司交織濃郁香氣，為餐桌增添溫暖節慶氣息。
想與親友或同事共享節慶氛圍，瀚寓酒店「脆皮雞禮籃」持續販售至12/30，內容包含金黃酥脆、香氣撲鼻的「紅樓蒜香脆皮雞」，搭配手工酥皮披薩、酪梨鮭魚沙拉、西式爐烤鮮蔬、原味可頌小麵包及一瓶氣泡酒，組合多樣、份量十足，每份2980元。
