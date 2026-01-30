瀚荃公開收購全宇昕15%股權 每股104元溢價逾2成

（中央社記者潘智義台北30日電）瀚荃今天董事會決議公開收購全宇昕已發行股份總數3460萬1541股的15%（519萬1000股），公開收購期間2月3日至3月10日，公開收購價格每股104元。全宇昕今天收盤價為85.8元，溢價約21%。

瀚荃發言人王霈蓮在證交所重大訊息記者會表示，這次公開收購全宇昕價格每股104元，若應賣股數達預定最高收購數量519萬1000股，收購總金額為新台幣5億3986萬4000元。不過，若最終有效應賣數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量173萬1000股，約全宇昕已發行股份總數的5%，這次公開收購數量條件即為成就。

王霈蓮說明，全宇昕科技為上櫃公司，專注功率半導體元件研發、設計及銷售，無晶圓廠的分離式元件設計專業供應商，擁有分離式半導體元件及IC重要關鍵前瞻技術，並具備功率元件製程特殊設計及研發新產品能力，充分運用全球半導體產業分工優勢，掌握市場變化。

瀚荃表示，全宇昕營運績效良好，獲利能力及現金股利均屬穩定，基於財務性投資考量，以認列合理投資收益並可增加長期投資獲利，且可提升資產及股東權益報酬率。（編輯：林家嫻）1150130