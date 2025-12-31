「瀧厚牛排」跨界咖啡與公益團體 推出永續循環聯名禮盒

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】在ESG（環境、社會和公司治理）已成為企業經營顯學的當下，如何將抽象的永續概念轉化為消費者可感知的產品，成為各大品牌的新挑戰。知名餐飲品牌「瀧厚炙燒熟成牛排」宣布，攜手精品咖啡品牌「芒果咖啡」、循環經濟專家「好事循環 HowSmart」以及公益團體「財團法人中華民國唐氏症基金會」，四方跨界推出《好事瀧厚禮｜永續聯名禮盒》，試圖建構一套從餐桌出發、回歸土地，最終回饋社會的商業循環模式。

瀧厚牛排跨界攜手芒果咖啡、好事循環與財團法人中華民國唐氏症基金會 推出《好事瀧厚禮》。（圖／瀧厚牛排提供)

導入生物催化技術 解決餐飲廢棄物難題

​餐飲業每日產生的咖啡渣處理常是環境痛點。本次聯名計畫的核心亮點，在於導入「好事循環 HowSmart」的低碳循環再利用技術。有別於傳統堆肥或焚燒處理，該計畫採用「快速生物催化法」，強調低碳、不焚燒、不堆置，將回收的咖啡渣即日轉化為有機培養土。這些再生土壤將直接回到種植端，用於滋養新的咖啡樹，具體實踐了「搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle）的循環經濟理念。

（圖／財團法人中華民國唐氏症基金會提供)

產品設計結合公益與工藝

​在禮盒內容物的設計上，亦緊扣循環與共好主題。芒果咖啡運用部分回收咖啡渣進行特殊的煙燻處理技術，賦予咖啡豆獨特的煙燻焦糖、大地本草與柑橘風味，展現資源再利用在味覺層次上的可能性。

​此外，禮盒中的手工餅乾由唐氏症基金會服務的唐寶寶與身心障礙者共同參與製作與包裝。主辦方表示，此舉跳脫單純捐助的模式，將公益實際融入供應鏈運作，讓唐氏症患者的工作價值在市場中被看見與肯定。

​ 四方聯手 定義企業社會責任新高度

​此次合作集結了四個不同領域的單位，各司其職以體現「共好」價值：

​瀧厚牛排：發起與整合資源，推動企業回饋。

​芒果咖啡：提供咖啡專業與風味研發。

​好事循環 HowSmart：提供有機質廢棄物轉化技術支持。

​財團法人中華民國唐氏症基金會：提供勞動力參與及社會公益價值。

​瀧厚牛排官方表示，《好事瀧厚禮》不僅是一項節慶商品，更是一個永續實踐的具體案例，期望透過商業力量，讓資源循環與社會公益成為消費者送禮時的優先選擇。

（圖／芒果咖啡提供)

​銷售資訊

​《好事瀧厚禮｜永續聯名禮盒》即日起於指定通路開放訂購。欲了解更多產品詳情與永續計畫細節，請至官方活動頁面查詢：https://longhou.1shop.tw/xrdvjn

