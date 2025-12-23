瀧波宏文會晤卓榮泰 揭台人戶籍正名心聲：妻被登記為中國「亂七八糟」

日本參議員瀧波宏文今（12/23）日率領「日本參議院TY會台灣訪問團」與行政院長卓榮泰會晤。李佳穎攝



日本參議員瀧波宏文今（12/23）日率領「日本參議院TY會台灣訪問團」與行政院長卓榮泰會晤，他在致詞時揭露，看到妻子遭註記為「中國」時，覺得亂七八糟，有點莫名其妙，因此在後來的修法過程中，特別在日華議員懇談會（日華懇）內成立戶籍問題專案小組擔任負責人。

今（2025）年5月起，過去在日本戶籍謄本國籍欄上長期被登記為「中國」的台灣人，將可登記「台灣」，背後的推手之一即是「台灣女婿」瀧波，他的夫人瀧波史織，這次也共同訪台。兩人已於修法後，6月至戶政事務所將戶籍謄本註記改為「台灣」。

卓榮泰首先感謝，瀧波不僅在日本國會經常為台灣仗義執言，並促成日本法務省修改法令，讓我國人進入日本時的戶籍資料可以登載為「台灣」，並感謝日本國土交通省在花蓮馬太鞍溪形成堰塞湖後提供「投入式水位計」，以便精準監測水位。他也對於近期日本青森地震表達慰問之意。

「TY」在是日語「台灣友好」的簡稱，卓榮泰也提及，日本首相高市早苗多次在國際場合支持台海和平穩定，他強調和平要靠實力，政府為此提出「強化防衛韌性及不對稱戰力的特別條例與預算草案」，預計未來要投入1.25兆，展現台灣有決心與能力在自我防衛及維護區域和平上做出貢獻。

瀧波致詞時表示，他是目前日本國會中唯一一位配偶為台灣人的議員，他回顧3年前受到前駐日代表謝長廷請託處理戶籍問題，而日華懇會長古屋圭司也提醒「這與他息息相關」，要他設法解決；他的確也認為，當年結婚看到妻子遭註記為「中國」時，覺得亂七八糟，有點莫名其妙、有點奇怪。

瀧波表示，他知道謝長廷與卓榮泰淵源深厚，因此他也特別報告修法過程。他另外細數他與台灣的行政院長一直很有淵源，前行政院長林全是妻子的大學教授，前行政院長蘇貞昌則是岳父的大學校友，而總統賴清德在行政院長任內，他就與他多次晤面與交流。

瀧波已連任「日本參議院TY會」3屆團長，這次率年輕的參議員小林一大、鈴木大地與宮本和宏前來，他盼TY會能夠形塑台日堅若磐石的關係，日台屢次在天災後互相扶助，患難見真情，關係如家人；而他也強調，事實上對他而言，由於妻子是台灣人，更感到「台日一家親」。

外交部長與瀧波會晤時也提及，瀧波曾於今年9月訪台，當時他仍有農林水產副大臣的身分，成為歷來日本內閣成員訪台的最高層級之一，以具體行動展現他對台灣的重視與深厚情誼，林佳龍也在會中期待，日本可以協助台灣盡快展開加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的談判工作。

