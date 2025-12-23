瀧波宏文為台灣妻推正名！林佳龍揭暖心故事

▲瀧波宏文為妻推動正名！林佳龍會晤日本「TY會」揭日本女婿暖心故事。（圖／林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍於外交部，接見日本參議員瀧波宏文率領的「TY會」訪團。林佳龍特別在社群平台發文揭露一段感人秘辛，身為台灣女婿的瀧波宏文，因當年與台籍妻子結婚時，不滿戶籍國籍被迫登記為「中國台灣」，進而推動日本法務省修法正名。林佳龍感性強調「台灣就是台灣」，這不僅是制度的調整，更是對台灣人身分認同的最高尊重。

林佳龍指出，瀧波宏文對台情誼深厚，今年9月曾以農林水產副大臣身分訪台，成為歷來訪台層級最高的日本內閣成員之一。此次率領「TY會」由其姓氏縮寫組成，更巧妙寓意「台灣（T）友好（Y）」。林佳龍表示，瀧波參議員將對妻子的愛，轉化為對台灣主權的務實支持，讓台灣人由衷感到溫暖，這份情誼更讓所有台灣人對自己的身分感到光榮。

廣告 廣告

除了政治層面支持，林佳龍也與訪團成員針對運動外交與地方創生展開深度對話。訪團成員包括曾任體育廳長、期待推動台日游泳交流的鈴木大地參議員，以及曾以自行車環台、分享觀光帶動經濟經驗的宮本和宏參議員。林佳龍感謝小林一大參議員肯定台灣拓展國際空間的努力，並強調台日合作已從高層政治深入到運動、觀光與在地經濟的多元維度。

林佳龍由衷感謝「TY會」四位參議員熱愛台灣，並以具體行動在不同領域為台日關係注入活力。他強調，這份跨越國界的情感連結，是守護台日情誼最重要的基石，未來將持續深化兩國合作，讓世界看見台灣的價值。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

見證台企簽署MOU！林佳龍：帛琉總統府旁將蓋高爾夫球場

走訪2026年PIF預定場地 林佳龍：台灣全力支持帛琉主辦

台灣茶揚名法國卻遭中國干擾！林佳龍聲援：TAIWAN IS TAIWAN