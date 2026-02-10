瀨戶康史抱鬼娃闖廢棄殯儀館！驚現詭異聲嚇壞 靈媒：祂已經覺醒
被譽為「日版安娜貝爾」的恐怖電影《鬼娃娃》，片中層層堆疊的心理驚嚇與充滿詭異壓迫感的恐怖氛圍獲好評，在日本創下突破18億日幣（約3.68億台幣）的亮眼票房成績，飾演長澤雅美老公的瀨戶康史，因為有著無辜的娃娃臉，被導演視為最適合詮飾恐怖片的臉孔，而他為了替電影宣傳，更大膽地帶著鬼娃娃在深夜勇闖傳出鬧鬼的殯儀館，掀起熱議。
電影由《水男孩》導演矢口史靖執導，他邀請了以《假面騎士KIVA》走紅的瀨戶康史演出與長澤雅美一起失去女兒的丈夫「忠彥」，矢口說：「瀨戶康史給人的感覺可愛、爽朗，有一種無辜、無害之感，我想，如果他遭遇一連串詭異事件，應該會讓觀眾覺得格外可憐。」該角色職業是一名護理師，片中設定使他在面對妻子狀態的轉變時，展現出比一般人更強大的理性與包容，「雖然失去孩子令人悲傷，但不能因此一直停留在原地，留下來的人們必須抱著希望活下去，忠彥比佳惠更早察覺到這一點，我也是以這種心情來詮釋角色。」
瀨戶康史曾演出過《咒怨～黑色少女》、《貞子3D》、《凶宅怪談》等多部恐怖片，可說是鬼片專業戶，他透露自己是鬼片愛好者，談起《鬼娃娃》時，他表示，人偶本身就是日常生活中隨處可見的存在，反而更容易引發各種不安與想像。片中隨著劇情推進，瀨戶康史對人偶的態度也產生變化，從最初的驚嚇與排斥，逐漸轉為接受其存在，甚至能自然地跟人偶一起出遊、合照。對此，他表示，不只是角色如此，戲外他一開始也覺得人偶相當可怕，但隨著拍攝進行，他開始覺得人偶其實挺可愛，還會很自然地對它打招呼說「小禮，早安」，他認為這種把不正常視為日常、在不知不覺中被同化的過程，正是該片最令人感到不寒而慄的地方。
現實生活中，瀨戶康史也已和女星山本美月結婚生子，並在2023年迎來第一個孩子，他在受訪時坦言，這樣的身分轉變，讓他在詮釋痛失愛女後仍試圖努力維繫家庭的一家之主角色時，有了更貼近現實的理解。聊到片中的老婆長澤雅美，他表示兩人曾在電影《信用詐欺師JP-英雄篇-》、《消失的豪門妻》中合作過，但飾演夫妻還是第一次，他笑說：「《消失的豪門妻》中我們的對手戲不多，很開心能再有合作機會，彼此之間也已經有很不錯的默契。她是我很欣賞的女演員，總是很得體又貼心，面對同戲的前輩們，她會透過搞笑跟吐槽，拉近彼此的距離，那種靈活的應對能力或者說是親和力，是她專屬的人格魅力。」
此外，為宣傳《鬼娃娃》，瀨戶康史更是豁出去了，他抱著片中的鬼娃「小禮」，參加專門走訪各地靈異景點的網路節目《DENNIS的恐怖YouTube》，在深夜的廢棄殯儀館裡進行靈異探險，連主持人都忍不住笑說：「光是在棚內錄錄感言就很感謝了，沒想到瀨戶居然願意大膽跟著我們出外景！差點以為今天是我們節目最後一集了。」錄影過程中，現場不僅出現了詭異的水滴聲，甚至在完全沒人的環境下傳來女性清晰的說話聲跟尖叫聲，讓一向沉穩的瀨戶康史也當場嚇得臉色蒼白，靈媒指出，這可能是人偶「小禮」在電影拍攝結束後靈魂已經覺醒，並隨著瀨戶來到了現場，影片吸引超過88萬人次觀看，成功讓電影引起更多恐怖片愛好者關注。《鬼娃娃》將於3月6日在台上映。
★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
