灃食基金會受邀赴新加坡 分享台灣飲食教育經驗 (圖)

國際中心／楊佩怡報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣的行程後，隨即轉往韓國展開豐富的訪問行程。他不只與當地的創新企業家們進行交流，更受邀擔任球場的開球嘉賓，甚至還參與了知名綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製。然而就在黃仁勳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及NAVER董事長李海珍聚餐完後，在餐廳外面發送臨時給等候已久的粉絲時，SK集團會長崔泰源卻被拍到將零食「用丟的」粉絲們，引發網友們炸鍋：「權貴階層看不起一般民眾」。

民視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言