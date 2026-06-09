灃食基金會受邀赴新加坡 分享台灣飲食教育經驗 (圖)

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下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
大樂透頭獎槓龜！6/5中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩80組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115059期的中獎號碼為32、12、44、25、14、30，特別號34。派彩結果，頭獎槓龜；貳獎1注中獎，獎金新台幣908萬1658元。百萬元的中獎號碼請上台彩官網查詢，本期計20組中獎，剩80組於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
粽子暗藏高鉀高磷高油鹽 醫師提醒「聰明吃」原則
端午節吃粽子應景，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。腎臟內科醫師建議患者應該要學會「換個方式聰明吃」，掌握不多吃、減少沾醬、搭配青菜等原則，加上注意飲水量與體重控
發零食「用丟的」！富三代陪黃仁勳互動粉絲遭出征
國際中心／楊佩怡報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣的行程後，隨即轉往韓國展開豐富的訪問行程。他不只與當地的創新企業家們進行交流，更受邀擔任球場的開球嘉賓，甚至還參與了知名綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製。然而就在黃仁勳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及NAVER董事長李海珍聚餐完後，在餐廳外面發送臨時給等候已久的粉絲時，SK集團會長崔泰源卻被拍到將零食「用丟的」粉絲們，引發網友們炸鍋：「權貴階層看不起一般民眾」。
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
《冬季戀歌》裴勇浚近況曝！和朴信惠夫妻遊新加坡 她懷二胎大肚子現身
韓流巨星裴勇浚與妻子朴秀真、演員朴信惠與丈夫崔泰俊，被目擊一同現身新加坡旅行，引發關注。據韓媒報導，兩對明星夫妻於7日下午被民眾目擊現身新加坡樟宜機場，當時皆是與孩子一同出遊，畫面曝光後也引起討論。
飛機餐誰家最好吃？長榮華航星宇掀論戰 一款飛機餐被推爆
搭機出國時，飛機餐好不好吃絕對是關鍵！一名喜歡長榮航空飛機餐的女網友習慣出國都選搭長榮航空，但偏偏媽媽卻是華航的忠實粉絲，讓她趕緊上網發文求救，詢問大家的飛機餐喜好。這篇貼文成功吸引大量網友討論，意外讓星宇航空成為飛機餐界的高人氣指標。
零關稅尚未進口 國產花生崩跌
雲林縣花生占全台近九成產量，目前正值今年第一期採收期，不料才剛開盤就應聲倒地，產地價已慘跌至每台斤33至36元，對比去年同期每台斤53、54元行情，暴跌近20元。中華民國落花生協會理事長黃伯文研判貿易商手上去年的存量尚未賣完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊導致。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
世新校長畢典喊「結束自己」！竟登美國脫口秀 遭酸：不擔心中國入侵了
世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致詞失言呼籲要是時間、情緒與身體沒有管理好，「我要告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，引來爭議。不料這段發言9日竟登上美國福斯夜間政治娛樂時事脫口秀《古特菲德秀》（Gutfeld!），引發網友熱議。
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
南部才吃得到？鹹酥雞「20元炸物」爆紅，北部人一吃驚豔：脆到像餅乾
南北飲食文化大戰再起！北部網友南下台南驚見鹹酥雞攤有「20元炸蛋餅皮」，一吃驚呼脆到像餅乾、徹底顛覆想像。貼文引來中南部老饕瘋狂推爆，認證是當地必點的隱藏版高CP值神物。討論串更意外掀起全台鹹酥雞創意
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。