灃食基金會受邀赴新加坡 分享台灣飲食教育經驗

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（中央社記者陳至中台北9日電）灃食基金會執行長林芳燕近期受邀參與「2026新加坡蔬食國際論壇」，分享台灣的飲食教育經驗，透過桌遊、動畫等方式，將食品科學轉化為生活化內容，讓孩子做出有益健康的選擇。

灃食基金會今天發布新聞稿，「2026新加坡蔬食國際論壇」由台灣素食餐廳陽明春天主辦、新加坡慈濟基金會協辦，邀請來自台灣、新加坡、泰國、馬來西亞超過200名代表齊聚一堂，聚焦生活風格、飲食教育及食品創新3大議題。

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灃食基金會董事長暨執行長林芳燕受邀從飲食教育角度，分享如何培養年輕學子的健康飲食習慣。她提及基金會以「透明飲食、健康飲食、永續飲食」為核心，致力培養孩子的飲食識讀力，讓他們了解自己吃的是什麼、懂得做出有益健康的選擇，並認識食物與環境永續之間的關係。

林芳燕表示，基金會將飲食教育融入台灣的12年國教課綱，協助學校系統性地推動，同時研發文本、圖譜、動畫及桌遊等多元教材，讓飲食知識更貼近孩子的生活經驗。

林芳燕指出，8至12歲是飲食偏好與選擇能力養成的關鍵期，不僅影響青春期發育，更與成年後的健康風險息息相關。因此，灃食基金會持續透過飲食教育與生活實踐，引導孩子建立健康且永續的飲食觀念。

灃食基金會預計今年暑假與陽明春天合作，設計料理、認識食材、科學體驗等活動，讓孩子有機會在廚房中實際操作中，建立永續飲食的觀念。（編輯：李亨山）1150609