灃食教育基金會受邀新加坡國際論壇 以飲食教育經驗參與永續飲食國際對話

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▲「2026新加坡蔬食國際論壇」於新加坡慈濟人文青年中心盛大舉行。（圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／綜合 報導】由蟬聯米其林綠星的台灣純素餐廳陽明春天主辦、新加坡慈濟基金會協辦，並獲駐新加坡台北代表處代表童振源支持並推動的「2026新加坡蔬食國際論壇」，於新加坡慈濟人文青年中心盛大舉行。論壇不僅促成台灣與新加坡跨國永續飲食交流，更象徵台新兩地在飲食文化與健康議題合作的重要里程碑。

▲「教育論壇」場次邀請灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕，以及大林慈濟醫院副院長林名男醫師。（圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供）

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論壇以「Plant-Based by Design：以植為本的設計，重新構思長壽與創新」為主題，探討如何透過設計思考推動永續飲食發展，在兼顧美味的前提下，重新定義新世代飲食方式。來自台灣、新加坡、泰國及馬來西亞超過200位產官學界及民間代表齊聚一堂，聚焦生活風格、飲食教育及食品創新三大議題交流對話。

▲林名男醫師以橫跨20年慈濟世代研究，追蹤逾一萬三千位志工研究為基礎，為永續蔬食飲食的健康效益提出強力醫學佐證。（圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供）

其中，「教育論壇」場次邀請灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕，以及大林慈濟醫院副院長林名男醫師，分別從台灣飲食教育扎根與醫學實證角度，探討如何培養健康飲食習慣，推動下一代實踐更健康且永續的蔬食生活。

▲灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕受邀出席，探討如何培養健康飲食習。（圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供）

灃食基金會成立十年來，以「透明飲食、健康飲食、永續飲食」為核心，致力培養孩子的飲食識讀力，讓他們了解自己吃的是什麼、懂得做出有益健康的選擇，並認識食物與環境永續之間的關係。

▲灃食教育基金會成立十年來，以「透明飲食、健康飲食、永續飲食」為核心，致力培養孩子的飲食識讀力。（圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供）

在教育推動上，灃食將食育教材融入十二年國教課綱，透過跨領域教學、師資培訓與教材資源，協助學校系統性推動食育。同時研發文本、圖譜、動畫及桌遊等多元教材，讓飲食知識更貼近孩子的生活經驗。在良食教育方面，灃食透過專欄、講座、Podcast等形式，將食品科學與飲食知識轉譯為生活化內容，並串聯企業、學界與政府資源，逐步建構從校園、家庭到社會的飲食教育網絡。

林芳燕執行長指出，8至12歲是飲食偏好與選擇能力養成的關鍵期，不僅影響青春期發育，更與成年後的健康風險息息相關。因此，灃食基金會持續透過飲食教育與生活實踐，引導孩子建立健康且永續的飲食觀念。

本次論壇醫學講者林名男醫師，以橫跨20年慈濟世代研究追蹤，逾一萬三千位志工研究為基礎，為永續蔬食飲食的健康效益提出強力醫學佐證。研究數據顯示，植物性飲食在多項重大慢性病的預防上，具有不可忽視的保護力，長期蔬食者罹患第二型糖尿病風險降低35%；缺血性中風風險最高可降低74%；中年採植物性飲食者，失智風險降低33至38%。這些數字有力地說明，蔬食飲食不只對地球友善，更是守護個人健康的最佳投資。

林名男醫師同時指出，研究對象幾乎不抽菸、不喝酒，讓研究者得以清楚看見「純粹飲食」對健康的影響，他特別提醒，採行全植物飲食時，補充維生素B12是關鍵的一步，能讓永續飲食既安全又強效。

灃食基金會將理念化為具體行動，今年暑假7~8月，灃食與陽明春天攜手推出「米其林綠星小廚神夏令營（Green Star Kids）」，由米其林綠星主廚親自帶隊，專為8至15歲孩子設計，以「做中學，玩中學」為核心精神，透過實作料理、認識食材與科學體驗，讓孩子在廚房裡自然建立對永續飲食的認識與自信，歡迎上網報名參加。