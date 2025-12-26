灃食飲食文化教育基金會「良食脈動」講座解析咖啡與代謝 專家籲回歸科學理解飲食 19

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

在生活節奏快速的現代社會，咖啡已成為不少人每日不可或缺的日常飲品。然而，咖啡究竟是健康助力，還是可能帶來代謝風險，長期以來眾說紛紜。為協助大眾以科學視角理解日常飲食選擇，灃食公益飲食文化教育基金會日前舉辦「良食脈動」系列講座，邀集食品科學與食品營養教育領域專家，從食品成分與加工角度切入，深入解析咖啡與代謝健康之間的關聯。

本場講座由多位灃食智庫老師共同參與，吸引眾多關心健康議題的民眾到場聆聽，顯示民眾對飲食資訊的需求，已逐漸從「能不能吃」轉向「如何理解、怎麼選擇」。

中興大學食品暨應用生物科技學系教授周志輝指出，咖啡與代謝健康之間的關聯，關鍵並非僅止於咖啡因，而是來自咖啡中多元且複雜的天然成分。研究顯示，咖啡中所含的綠原酸等多酚類植化素，在適量攝取且加工方式適當的前提下，與抗氧化及代謝調節具有潛在正向關聯，但仍須建立在整體飲食型態與生活習慣配合的基礎之上。

周志輝也提醒，咖啡是否能成為健康助力，關鍵在於「怎麼喝」。他指出，咖啡中綠原酸的含量與烘焙程度密切相關，烘焙程度越深，含量越低；若希望攝取較多綠原酸，可選擇淺焙咖啡豆，並避免額外添加糖或奶精，才能發揮咖啡對代謝的正向影響。他強調，相較於追逐「提神」「燃脂」等行銷標語，理解咖啡的成分組成、加工方式與飲用頻率，才是更理性的飲食態度。

台大食品科技研究所特聘教授兼所長潘敏雄則從食品科學角度補充說明，蔬果中天然存在的多酚、花青素及類胡蘿蔔素等植化素，與抗氧化、抗發炎及代謝調節密切相關；而咖啡中的綠原酸同樣屬於植化素的一種，其健康效益來自天然食物中整體成分的交互作用，唯有在適量攝取與均衡飲食的前提下，才能對代謝健康產生正向影響。

灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕表示，「良食脈動」系列講座並非要告訴民眾什麼可以吃、什麼不能吃，而是希望透過食品科學與營養知識，培養大眾「看懂再選擇」的能力。唯有理解飲食背後的科學依據，才能在資訊紛雜的環境中，做出真正適合自己與家人的飲食決定。

她指出，灃食長期與食品科學、食品營養及相關領域學者合作，建構「灃食智庫」，作為推動飲食教育的重要知識後盾。未來，灃食飲食文化教育基金會也將持續串聯產官學界的飲食教育專家，整合研究、政策與生活實務觀點，共同推動以科學為本、貼近生活的飲食教育，讓正確的飲食素養真正走進家庭與校園。

林芳燕也強調，飲食習慣多在8至12歲逐漸定型，灃食未來將透過系列講座、創新食育課程及永續環境體驗等多元形式，陪伴孩子與家長建立可長期實踐的健康飲食觀念。此外，灃食也邀請民眾加入灃食LINE官方帳號，即時掌握最新飲食新知與講座資訊。

