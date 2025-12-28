《灃食 食光餐桌》開啟溫暖對話

在資訊爆炸、飲食選擇高度商品化的時代，「吃什麼」早已不只是營養問題，而是關乎健康、價值與人生方向的重要選擇，為此灃食公益飲食文化教育基金會推出《灃食 食光餐桌》Podcast，從日常餐桌出發，重新為社會定義「吃」的意義，為家庭開啟場溫柔而深刻的公共對話，節目也邀請林智勝、吳寶春等知名人物參與，分享各自的人生故事。

灃食說明，《灃食 食光餐桌》由基金會董事長暨執行長林芳燕主持，節目核心結合「食品科學、家庭教育與人生故事」，邀請來自不同領域的典範人物，分享如何在飲食中建立紀律、累積能量，並形塑面對人生挑戰的能力，節目不以流行飲食或速成觀念為賣點，而是回到每個家庭都能理解、實踐的生活場景，讓飲食成為陪伴孩子成長的重要起點。

灃食介紹，中華職棒傳奇「大師兄」林智勝，以「餐桌是運動員的第二場比賽」形容飲食對專業生涯的重要性，舉例來說，賽前的飲食影響專注力，賽後的補充決定恢復速度，而長年累積的紀律，往往來自每天是否好好坐下來吃一頓飯。

林智勝表示，有人一起吃飯，真的很重要，也始終相信，一頓好好吃的飯，能讓人重新感覺自己值得被照顧，餐桌不只是體能補給，更是穩定人心的力量。

世界麵包冠軍吳寶春則分享，童年物資匱乏，放學後常需在菜園或樹上尋找食物果腹，卻因此更早學會盤點資源、做出選擇。吳形容，做麵包如同人生，每一次反覆練習與等待發酵，都是與時間相處的過程，唯有經歷考驗與累積，才能在艱辛後成為溫暖而真實的存在。

灃食教育基金會長期推動飲食教育進入校園與社會，此次以Podcast形式作為延伸，正是希望讓飲食議題不只停留在專業場域，而能走進更多家庭日常。《灃食 食光餐桌》節目預計於2026年第1季正式播出，將陸續推出更多來自不同領域的人生故事。