灌水催吐濕被蓋臉！她稱「亡靈附身超渡」虐死閨密 檢方殺人罪起訴

記者林盈君／新北報導

去年10月間，新北市土城區某大樓民宅，發生一驚悚命案，新北消防局先是接獲通報有火警，趕赴現場時卻未發現明顯火煙，反而驚見38歲的馬姓女子，被濕棉被包裹無生命跡象，當時也在現場的友人陸姓女子，則聲稱馬女「亡靈附身」，所以用民俗超度方式，對馬女灌水又催吐等，再將濕棉被覆蓋口鼻，最終導致馬女身亡。事發後陸女否認犯案，新北檢偵結，14日依殺人罪嫌起訴陸女，案件將由國民法官審理。

陸女聲稱馬女遭「亡靈附身」，用民俗超度方式造成馬女死亡，被檢方依法起訴。（圖／資料照）

據了解，擔任建築師的馬女，因胞姊過世後情緒低落，友人陸女因擔心馬女，遂於去年10月間搬進馬女住處。案發當天下午，陸女通報警消表示發生火警，然而消防人員到場後，卻驚見馬女全身包裹濕棉被，倒臥浴室門口，已無生命跡象，明顯死亡多時。警方初步勘驗現場，發現屋內有燃燒的香灰，無打鬥痕跡，陸女則供稱馬女「亡靈附身、卡到陰」，才會用民俗方法「驅邪」。

陸女供稱，該民俗方法就是對馬女「大量灌水」再催吐，之後用濕棉被覆蓋其口鼻，對著馬女臉部澆水及從鼻子灌水，而馬女因口鼻嗆水倒地，後腦撞擊受傷，最終傷重不治。檢警偵辦時，陸女始終否認犯行，辯稱係要幫馬女驅除「亡靈附身」，檢方偵結，今（14日）依殺人罪嫌將她起訴。

