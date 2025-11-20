灌籃瞬間遭籃框壓斃！17歲籃球少年練球遭死劫 生前訓練館成為悼念地點

萊維生前在球隊中表現優異，曾接受多國媒體採訪。（圖／翻攝自TV Globo）

巴西聖保羅東區依塔恩保利斯塔（Itaim Paulista）一名年僅17歲的籃球少年萊維．艾德森．柯瑞亞．科斯塔（Levi Edson Corrêa Costa）日前在公共球場發生意外，遭籃球架結構倒塌砸中，當場不治，引發社區震驚與哀悼。事發後，親友與球隊成員聚集在他生前練球的體育館，舉行追思活動緬懷他短暫而閃亮的生命。

根據巴西《G1》與TV Globo報導，事故發生在11月15日，家屬透露，萊維在球場與朋友打球時，於灌籃動作中懸掛籃框，不料籃球架連同水泥基座突然崩塌，他無法閃避，當場身亡。追思儀式上，萊維的母親伊凡妮達（Ivanilda dos Santos Corrêa Costa）與弟弟接下他生前穿著的1號球衣。母親哽咽表示：「這件球衣交到對的人手上，他（弟弟）也熱愛籃球，我相信他會延續哥哥的精神。」

廣告 廣告

一位與萊維一同訓練多年的隊友回憶，萊維近來在籃球上的表現持續進步，逐漸獲得國際矚目。「他接受過來自西班牙等多國媒體的訪問，逐漸嶄露頭角。」籃球教練費南達（Fernanda Nunes de Souza）也表示，萊維從零基礎開始學球，過去三年表現出極高的毅力與態度，「他從不懈怠、非常有禮貌，進步幅度令人感動。他會在天上繼續守護我們。」

儀式最後由眾人進行集體禱告，場面溫馨哀傷。據了解，意外發生地點為聖保羅市政府所屬的「Jardim Nélia 社區俱樂部」，該場館於2024年7月剛完成翻新啟用，工程總投資達110萬巴幣（約新台幣730萬元），內容包括球場、休憩設施與周邊整修。目前該場地已被封閉調查。

萊維所屬的青少年訓練機構「Peraltas學院」在社群平台發文悼念，形容他是「一位謙遜、溫暖、總帶來正能量的年輕人」，並表示團隊正處於深深哀痛中，「感謝與他共度的時光與美好記憶，他的影響永難抹去。」負責該場地管理的「Didi Santana基金會」亦發布聲明，對事件表達遺憾，並向萊維家屬與親友致上最深哀悼之意。

出事的社區球場設施已被封閉，正進行調查中。（圖／翻攝自X，Metrópoles）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被高市早苗連累！北京日料店日籍老闆嘆：明年恐關門大吉

假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了

超人病倒了！花蓮村長災後56天「過勞急開刀」 報平安曝現況