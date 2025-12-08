「灌籃高手」安西教練聲優西村知道逝世 享年79

（中央社記者戴雅真東京8日專電）聲優經紀公司ARTVISION今天在官網宣布，知名動畫「灌籃高手」中安西教練的聲優西村知道已於11月29日逝世，享年79歲。

官方網站公告指出，「感謝各位平素的溫暖支持，本公司所屬聲優西村知道長期因為疾病療養，已於令和7年11月29日逝世。對於各位在他生前給予的厚愛深表謝意，特此告知。」

公告並表示，葬禮與告別式已以家族葬形式舉行。

日媒Sponichi Annex報導，西村因在動畫「灌籃高手」替安西教練配音而廣為人知，是能自由切換搞笑到嚴肅等多元演技的知名配角聲優。

自1974年至今，他出演了眾多知名動畫作品，包括「福星小子」的友引高校校長、「機動戰士Ζ鋼彈」的賈米托夫·海曼、「魔神英雄傳」的劍部武一郎、「鬼太郎」的小豆洗、滑瓢等角色，並在「幽遊白書」中擔任旁白。

2025年9月，事務所曾公告他因身體不適而短暫休養，恢復後預計重返工作，如今傳出逝世消息。（編輯：陳慧萍）1141208