《灌籃高手》安西教練聲優驚傳去世 經紀公司悲痛證實

日本知名聲優西村知道曾為《灌籃高手》安西教練配音，沒想到傳出病逝消息。（圖／翻攝自日本影視資料庫與聲優介紹網站）





日本知名聲優西村知道，曾為《灌籃高手》安西教練配音，沒想到今（8）日傳出病逝的消息，享壽79歲，經紀公司也發出訃聞證實噩耗，消息曝光後，令大批粉絲不捨，葬禮與告別式皆由家屬低調舉行。

事務所ARTSVISION發布訃告，西村知道在上月29日病逝，除了感謝粉絲的支持外，也謝謝大家生前給予的關愛，對此深表感激，為了遵守家屬的意願，西村知道告別式由家屬低調以家族葬方式方式完成。

西村知道在聲優界最廣為人知的作品，就是《灌籃高手》中的安西教練，除此之外還包含《幽遊白書》的喬琪早乙女以及《火影忍者》的第三代土影大野木。事實上，在今年9月西村知道曾因身體不適停工休養，沒想到最後卻沒能戰勝病魔。



