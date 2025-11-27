灌腸不當恐致命！便秘男子直腸破裂引發嚴重腹膜炎

苗栗一位六十五歲黃先生，長期深受便秘所苦，因飲食控制無法改善，所以每天都服用強力軟便劑，甚至每隔兩三天無法解便時，就會自行灌腸。一日，黃先生又因連續三天無法解便而自行灌腸，卻發現沒有效果，於是改用更長的管子，把瀉藥送入直腸深處灌腸，沒想到竟突然引發劇痛，被家人緊急送至苗栗市大千綜合醫院急診，經安排電腦斷層掃描後赫然發現，在直腸上端處有一個巨大的破洞，糞水隨著破洞流進腹腔，引發嚴重的腹膜炎！

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥緊急進行腹腔鏡手術，術中發現直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處，有一個直徑兩公分的破洞，研判應是太用力灌腸造成的腸道破裂。而這個破洞也讓大量的宿便流進腹腔，才會引發嚴重的腹膜炎。所幸，病人在接受手術後順利康復，也嚇得直呼「再也不敢自己隨意灌腸了！」。

馮啟彥主任說明，便秘是現代人常見的問題，改善方式建議先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手。其中，調整飲食包括：一.增加膳食纖維，多吃蔬菜、水果、全穀類。二.攝取足夠水分，每日飲水約一千五百到二千毫升。三.補充益生菌，促進腸道健康。培養生活習慣則包含：一.培養定時排便的習慣。二.如廁時不要久坐，可使用椅凳讓雙腿抬高，幫助放鬆骨盆底肌肉。三.有便意時要立即如廁，不可忍耐。如果上述的方式仍無法改善便秘問題，建議可尋求醫師協助，經醫師評估狀況後安排適合的藥物。若糞便阻塞嚴重時，醫師可能會使用灌腸劑來潤濕和軟化糞便，再以手動移除糞便。

馮啟彥主任說明：灌腸是在便秘時一種刺激排便的急救方式，但應該在醫師指示下謹慎使用且不宜長期依賴，因為過度使用可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血、大腸黏膜受損等，甚至像此次案例引發腸道破裂，導致腹膜炎（見圖）。

馮啟彥主任提醒民眾，便秘容易引發痔瘡出血及肛門裂傷等問題，務必要與醫師討論適合的治療方式，切勿自己強行灌腸，導致直腸破裂、細菌感染，而發生腹膜炎、敗血症、甚至休克死亡。