灌醉小女友再輪流侵犯！變態男友「淪幫兇」目睹她遭硬上…還用手機錄影

記者陳弘逸／彰化報導

彰化縣男子跟朋友把女友灌醉，輪流侵犯女方，還拍下性影像，她男友跟友人分別被判刑。（示意圖／PIXABAY）

彰化縣男子小綠（化名）去年邀女友小花（化名）跟友人男姓友人大壯（化名）一起喝酒，2人把少女灌醉後，竟先在車上輪流性侵女方，男友不僅沒保護她還在旁用手機側錄友人性侵自己女友，事後不盡興，還把人載到汽車旅館繼續性侵；事後2人挨告，小花父母也請法官從重量刑，法院審理後，將兩人依法各判5年有期徒刑，可上訴。

判決指出，20歲的男子小綠（化名）跟少女小花（化名）交往，兩人是情侶關係，今年5月12日約另名男姓友人大壯（化名）一起喝酒，趁女友喝下至少6杯混用米酒、威士忌、水果酒，不勝酒力昏睡。

廣告

未料，小綠不但未保護女友小花，竟跟友人大壯在車上，一同將女方脫去衣物拍攝性影像，再一同輪流乘機侵犯她，過程中，男友還目睹女友被侵犯，還淪幫兇在一旁拍攝；事後2人還不盡興，又把人載到汽車旅館繼續性侵。

事後小花酒醒，發現遭男友跟他朋友侵犯，憤而到醫院驗傷並報警提告。偵審期間，2人都坦承犯行，也交出拍攝性影像的手機，由檢警扣押。

法官認為，小綠、大壯趁小花酒醉昏睡趁機性交，還拍攝性影像，造成對方身心健康與人格發展受影響，少女母親在法庭上也要求應重判，且拒絕原諒2人。

法院審理後，將小綠、大壯分別依成年人故意對少年犯乘機性交罪，又犯以違反本人意願之方法使少年被製造性影像罪，各處5年有期徒刑，並沒收兩人扣案的iPhone 15、iPhone 14手機，全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

