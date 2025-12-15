灌醉小女友！他與友人輪流性侵拍下不雅片 下場慘了

化2名成年男子阿國（化名）與壯壯（化名）利用花花（化名）酒醉，對其乘機性交。（示意圖／翻攝自pixabay）





在親密關係中，信任與保護是最基本的底線。彰化2名成年男子阿國（化名）與壯壯（化名）明知女友花花（化名）未滿18歲，竟利用其酒醉昏睡不能抗拒的狀態，在汽車內與汽車旅館內對其乘機性交，更以手機拍攝性影像並傳給他人。彰化地方法院判決，2名被告各被判處應執行有期徒刑5年與5年2個月，並沒收犯案手機。

根據判決書指出，被告壯壯與未滿18歲的少年A女為情侶關係，而被告阿國與壯壯為友人。在114年5月12日中午，壯壯邀約花花飲酒。隨後，壯壯駕駛自用小客車搭載阿國和花花前往彰化一處空地。花花因飲用混有米酒、威士忌、水果酒的混酒6杯後，不勝酒力而昏睡。

沒想到阿國竟在汽車副駕駛座脫去 花花衣物，利用花花酒醉昏睡不能抗拒之狀態，對其接續為性交行為2次，並造成花花大腿內側瘀青的傷害。更惡劣的是，阿國還持自己的手機拍攝花花裸露胸部及下體的性影像照片4張，並傳送給壯壯觀覽。

壯壯在駕駛座目睹後，非但沒有阻止，反而持花花的手機及自己的手機，共拍攝了阿國與花花性交過程的性影像2部，並與阿國互相傳閱。之後，壯壯亦利用花花酒醉昏睡之狀態，對其實施性交行為1次，同樣造成花花受傷。2人後續將仍處於昏睡狀態的花花載至汽車旅館，壯壯在房間內再度對花花實施性交行為1次。

法院審理認為，2名被告的行為已觸犯成年人故意對少年犯乘機性交罪、以違反本人意願之方法使少年被製造性影像罪等多項重罪。

法官指出，被告兩人趁花花酒醉昏睡之際，未事先告知即以手機拍攝性影像，已剝奪花花是否同意被拍攝的選擇自由，屬於《兒童及少年性剝削防制條例》所稱「違反本人意願之方法」。此外，被告阿國後續還將性影像照片2張及影片1部傳送給另一名少年觀覽。

考量到兩名被告所犯的「製造性影像罪」法定刑為7年以上有期徒刑，刑度甚重。但審酌被告犯後坦承犯行、且未有散布本案性影像的行為，法官適用《刑法》第59條「情堪憫恕」規定，對製造性影像罪部分酌減其刑。

最終，法院判處被告阿國應執行有期徒刑5年；被告壯壯應執行有期徒刑5年2個月。兩人用於拍攝及交付性影像的iPhone 15與iPhone 14行動電話，均依規定宣告沒收。

彰化地方法院判處被告阿國應執行有期徒刑5年；被告壯壯應執行有期徒刑5年2個月。（圖／翻攝自Google maps）

