灌16瓶酒撞死人？躲2天投案押7個月！清潔員「掛心妻小」求具保遭打臉

記者陳弘逸／台南報導

台南吳姓男清潔員今年撞死人後涉嫌肇事逃逸、酒駕，被裁定羈押禁見，從偵查階段到起訴、移審累計關押7個月，近日法院裁定續押。（示意圖／PIXABAY）

台南吳姓男清潔員今年撞死人後涉嫌肇事逃逸、酒駕，被裁定羈押禁見，從偵查階段到起訴、移審累計關押7個月，吳男不斷懇求具保，藉工作籌措賠償金，強調掛心年邁父母及妻小不會逃亡；但此案他只坦承肇事、否認酒駕，卻被查出案發當時，消費帳單有16瓶啤酒，犯後藏匿2天才投案，法官認仍有續押必要，因此裁定明天（14日）起，延長羈押禁見2月。

據刑事裁定指出，吳男因涉公共危險罪、肇事逃逸與過失致人於死、過失致傷等犯行，犯案後，2天才到案，遭檢方裁定羈押，關押4個月後起訴移審法院又裁定羈押。

吳男今年8月曾提抗告，表示掛心年邁父母及妻小，有清潔隊工作，盼能回歸職場取得收入並籌措賠償被害人資金。

不過法官認為，吳男因供述含糊不清，前後矛盾，且當時酒駕肇事神志清楚情況下，第一時間是撥打電話給友人，不選擇報警，或叫救護車，顯見有逃亡湮滅、偽造、變造證據或勾串可能，抗告遭駁回。

吳男遭關押近7個月，案件進入審理階段，近日羈押期將屆，再開羈押庭，他依盼30萬元具保，出去賺錢以彌補被害人，還強調，家中現況不敢逃亡。

原羈押裁定認為，吳男雖坦承肇事，但否認酒後駕車，案發當天，小吃部用餐帳單有16瓶啤酒，金額8500元，足見辯解存疑；且案發後求助有人幫忙逃亡，藏匿2天後才到案，是否酒駕、酒精濃度為何以及是否真有焦慮症，都待調查。

法官考量，吳男無從以具保方式替代羈押，仍有續押必要，因此裁定明天（14日）起，延長羈押2月，並禁止接見通信。

