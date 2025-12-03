灌20包毒品！男帶槍闖泳池 衝6歲女童扣扳機幸卡彈

台中市 / 綜合報導

台中西屯區一間兒童游泳池，10月時被一名29歲陳姓嫌犯闖入，他自稱當時喝了20包的毒品咖啡包，意識不清，帶了一把改造手槍和26顆子彈，跳進泳池內，持槍瞄準正在教游泳的教練和6歲女童，並扣下扳機，幸好卡彈沒射擊成功，但他又跳上岸，轉身再次持槍瞄準，把教練和女童都嚇壞了，接著他跑到泳池外的停車場，用槍托亂砸轎車擋風玻璃，車內蔡姓駕駛和女兒也飽受驚嚇，警方在駕駛報案後5分鐘抵達現場，逮捕陳姓嫌犯。幸好嫌犯的槍卡彈，不然整個過程會造成的後果難以想像。

員警說：「蹲下。」29歲的陳姓嫌犯沒穿上衣，在停車場手舞足蹈，對員警搖臀部，員警說：「趴下，不要給我動。」員警衝上前，一人拿警棍，一人抱住他，還有員警掏槍，趁他不注意將他壓制在地，陳姓嫌犯被壓在地上掙扎吼叫，員警在他褲子裡，拉出一大袋毒品咖啡包，還有這把有殺傷力的改造手槍和26發子彈。

離譜的是，他帶著這把槍闖進停車場旁的兒童游泳池，當時泳池內有一名葉姓游泳教練，在教分別6歲和7歲的小兄妹游泳，陳姓嫌犯跳下泳池，拿槍瞄準對葉姓教練和女童，並扣下扳機，手槍疑似卡彈沒有擊發，他走到泳池另一端，轉身再度持槍瞄準教練和女童，把教練和女童嚇壞，接著陳姓嫌犯走到停車場，拿槍隨機敲破轎車擋風玻璃，當時車上的駕駛和女兒，受到極大驚嚇趕快報警。

員警VS.陳姓嫌犯說：「你拿什麼砸車子的，槍，手槍，你槍哪裡來的。」陳姓嫌犯，是在10月10日晚上18點40分闖進兒童游泳池，他兩度拿槍瞄準教練和女童後，又到停車場砸車，警方18點43分接到報案，18點48分趕到將他壓制逮捕，19點47分帶他回住處，搜出毒品咖啡包和愷他命以及子彈17顆。

第六分局西屯派出所副所長歐譯文說：「陳姓男子持改造手槍，毀損現場停放車輛，警方見狀立即拔槍警戒。」陳姓嫌犯被逮捕時自稱犯案當下喝了20包毒品咖啡包，已經沒意識也無法控制自己。

而他闖進兒童游泳池時，經過辦公區，裡面有一名黃姓主管，游泳池裡有葉姓教練和一對小兄妹，停車場則是一名蔡姓車主和女兒，警方還沒趕到時，就有3位大人3位小孩和持槍又吸毒陳姓嫌犯近距離面對面，所幸陳姓嫌犯的槍無法擊發，否則後果讓人不敢想像，而檢察官偵查終結認定他有殺人犯意，對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌，依法起訴。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

