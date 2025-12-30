灑水車行經南橫突翻落邊坡 後車目擊嚇尖叫

昨（29日）下午兩點多，南橫公路明霸克露橋的臨時便道發生一起驚險意外。（圖／翻攝自Google map）





昨（29日）下午兩點多，南橫公路明霸克露橋的臨時便道發生一起驚險意外。一輛灑水車行經該施工路段時，車頭突然偏離車道，隨即整輛車呈90度翻落邊坡。所幸車輛是向右側翻覆，駕駛座未受壓迫，駕駛在事故發生後迅速從車窗爬出，自行脫困。



後方車輛全程目擊了這駭人的一幕。當時路面顛簸不平，後方民眾原本只想拍攝施工路況，沒想到卻錄下前車翻覆瞬間。只見灑水車突然失控翻進砂石堆中，目擊民眾當場嚇得驚聲尖叫，事後形容這趟南橫之旅真的是「驚險而來，驚嚇離開」。

這起事故發生於高雄桃源路段，現場正處於施工狀態，路況較為複雜。雖然整輛車翻入邊坡的砂石堆中，場面怵目驚心，但幸運的是並未釀成更嚴重的傷亡，駕駛僅受虛驚，並未受傷。



針對這起意外，警方特別提醒用路人，南橫公路部分路段仍在施工修復中，路況變化較大。駕駛朋友行經相關路段時，務必減速慢行，並隨時注意前方車況與路面情形，以確保行車安全。

