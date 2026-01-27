灑糖互動被讚「泰」強！「愛情設計Love Design」KaoJane唱「有點甜」寵粉

2026年最受矚目的泰國GL（Girl Love）組合之一，於日前在台北舉辦「Love Design KaoJane – First Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會。(圖/NAC、YIWO 提供)

【警政時報 司徒／臺北報導】2026年最受矚目的泰國GL（Girl Love）組合之一，由Supassara Thanachart（Kao，小九）與Methika Jiranorraphat（Jane Yeh，葉芷妤），帶著主演的話題劇集《Love Design愛情設計》，於日前在台北舉辦「Love Design KaoJane – First Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會，演藝圈堪稱天花板女神級的KaoJane，Kao目前於IG擁有超過1000萬粉絲，是泰國家喻戶曉的當家花旦；而Jane Yeh則因熟悉華語文化、能以流利中文與粉絲互動備受好評，她同時也是Netflix原創泰劇《瘋狂獨角獸Mad Unicorn》女主角徐曉雨，近年在影視作品表現持續受到關注。

廣告 廣告

兩人的超人氣，讓見面會不到兩小時就宣布完售，面對現場座無虛席的粉絲，Jane Yeh一開始以中文親切問候：「大家好！我是葉芷妤。」，Kao也誠意十足，用一口標準中文介紹：「大家好！我是妳們的KaoKao（糕糕）。」，聊到此刻心情，Jane Yeh盛讚粉絲乖巧：「很有秩序，又特別優雅！」，Kao則感謝粉絲讓她感到溫暖，而她也特別為Jane Yeh在台灣拍攝的電影《無形》送上祝福，希望作品上映時能獲得更多關注與支持。

GL的超人氣，讓見面會不到兩小時就宣布完售。(圖/NAC、YIWO 提供)

聊到私下生活與旅遊話題，Jane Yeh二話不說甜笑：「私房景點當然是我家…。」，此話一出火速惹得全場粉絲HIGH爆，而她順勢表示今天阿嬤也有來到現場，一旁的Kao也開心看到阿嬤來，並起身向長輩致意問候：「阿嬤您好，請多關照！」，除了表示有機會會帶Kao去家裡吃飯外，她希望能帶Kao體驗淡水騎腳踏車、欣賞夕陽的浪漫行程。Kao則笑說：「只要能一起，去哪裡都很開心。」，可愛的還有以名字為設計，互用台語跟中文對彼此說「阿姊，妳真正有夠（Kao）水！」、「芷妤，妳真（Jane Yeh）的好美。」，兩人在舞台上的互動自然流露默契，也讓粉絲感受到彼此之間的深厚情誼。



見面會上，KaoJane共演唱了〈Love You 3000〉、〈I’ll Do It How You Like It〉與攜手主演的《愛情設計》主題曲〈Love Design〉，最令人感動的，還有致敬歌手汪蘇瀧，合唱經典放閃中文歌〈有點甜〉，不光如此，兩人也分別帶來個人舞台表演，Kao帶來〈Damn Right〉，曼妙舞姿下襯托出穠纖合度的好身型，時而不經意的對粉絲放電，「水晶系女神」美譽實至名歸。Jane Yeh則帶來〈DUM DUM〉，性感撫媚令人目不轉睛，Jane Yeh最後竟帥氣將外套脫去，呈現不同於戲劇角色的一面，更是讓粉絲尖叫聲沒停下！

此次台北見面會，兩人即使行程繁忙，但依然排除萬難合體排練，就是要給粉絲滿分的演出。(圖/NAC、YIWO 提供)

《Love Design愛情設計》播出後集集都創超高收視，各地粉絲也紛紛敲碗期待KaoJane能舉辦見面會，因此當官方於去年12/6正式宣布從泰國舉辦見面會後，隨即台北等地也紛紛公佈場次，讓粉絲又驚又喜期待KaoJane能到自己的家鄉造訪，收到各地粉絲支持。此次台北見面會，兩人即使行程繁忙，但依然排除萬難合體排練，就是要給粉絲滿分的演出，這次見面會，KaoJane準備多首歌曲與精心安排的舞台內容，用滿滿誠意回饋支持以及喜愛！更多「Love Design KaoJane – First Fan Meeting in Taipei」相關活動資訊，請關注主辦單位官方社群平台。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告