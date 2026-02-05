灣仔碼頭首度攜手雙月食品社 以湯韻入餡打造美味抱湯餃
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
在生活節奏越加快速的時代，在日常餐桌為自己與家人創造簡單卻不凡的味蕾饗宴，是現代人於忙碌中的小確幸。深獲消費者歡迎的水餃領導品牌「灣仔碼頭」，首度攜手米其林必比登推介的「雙月食品社」，強強聯手推出聯名「抱湯餃」系列。包含「香蕈木耳雞肉」及「姬松茸豚肉」2款口味，將一碗好湯所承載的溫暖，融入「灣仔碼頭」皮薄、餡大、汁多的水餃中，在家用餐也能輕鬆享受細緻不凡的美味。
灣仔碼頭表示，同時祭出兩波通路限定活動，即日起至2月5日，凡於全聯/大全聯購買「灣仔碼頭x雙月食品社 聯名抱湯餃系列」，單件享促銷價239元，購買「灣仔碼頭」全系列產品，滿299元再享80元現折優惠；2月6日至2月26日，凡購買「灣仔碼頭」水餃系列，任兩件享398元優惠價，無論是日常餐桌上的餐廳級美味，或做為迎接春節年假的喜慶佳餚，都能以輕鬆無負擔的價格品嚐到「抱湯餃」的醇厚滋味。
灣仔碼頭表示，聯名「抱湯餃」系列新品，以養生湯品概念為發想，嚴選優質食材，並採用「灣仔碼頭」獨門秘製醬料調味，搭配一道道專業製程保留食材的原汁原味，成就真材實料的極致幸福滋味，期望人們在日常料理中，也能與家人細品珍貴「食」光，成為忙碌生活裡最溫暖的慰藉。
「抱湯餃」共推出兩款口味，「香蕈木耳雞肉抱湯餃」，以軟嫩雞腿肉為基底，揉合具溫潤香氣的香蕈、爽脆木耳及鮮採脆甜高麗菜，一口咬下，鮮香、濃郁、多汁的幸福感在嘴中綻放；「姬松茸豚肉抱湯餃」，則嚴選上等前腿豬肉，搭配珍貴姬松茸與清甜高麗菜入餡，同時感受醇厚甘甜的多層次風味，彷彿品嚐到被細心滋養般的滿足感，讓「雙月食品社」一碗湯品的溫暖，延續到家中餐桌。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
