灣區交通10大問題2026待解 未來可能搭高鐵往返洛杉磯

灣區交通系統正處於十字路口， 2026年需要關注的有十大問題，未來如何就看是否有解決良方。

舊金山紀事報報導，從當前的情勢看，兩種未來可能實現：商務旅客可以搭乘高鐵從舊金山飛馳往返洛杉磯，或是搭乘無人駕駛汽車。在這個整個交通系統可能被徹底顛覆和重新構思的時刻，以下是值得關注的十大要點：

1.客流量停滯不前。新冠疫情緊急資金即將耗盡，使灣區所有公共交通系統都面臨日益嚴重的預算危機。BART的赤字可能高達每年4億，而Muni則面臨每年3.07億的資金缺口。如果沒有經濟援助，這兩個系統都可能崩潰，服務班次將減少到每小時一班，許多車站和公車線路取消。

2.自駕計程車愈來愈普遍。Waymo已名聲響亮，Zoox和特斯拉等也正在推出各自的自駕車，用於商業叫車服務，預示著未來機器人計程車將取代人類叫車，並可能對公共交通造成衝擊。下一個自駕計程車的大目標包括納巴酒鄉。

3.長期以來人們對特斯拉車主的刻板印象，在2025年被徹底顛覆。自從馬斯克入主川普的政府效率部後，特斯拉突然變成了「讓美國再次偉大」運動的代名詞，尤其是Cybertruck。灣區居民強烈抗議，特斯拉銷量暴跌，也對整個電動車市場造成衝擊。

4.企業要求員工回到公司上班影響了交通模式，導致早晨尖峰時段的擁擠一直持續到中午。隨著時間的推移，灣區正變得愈來愈像洛杉磯，一個為汽車量身打造的龐大都市，壅塞成為整天持續的問題。

5.101高速公路在Novato和Petaluma之間的路段，被稱為馬連-蘇諾瑪狹路。CalTrans已將該路段的南北兩向的雙車道拓寬為三車道。該路段新增車道開通後，單人駕駛者立即抱怨這些車道在尖峰時段是保留給高乘載車輛。CalTrans將在2026年評估101號公路重建計畫時著手解決這個問題。

6.去年12月，CalTrans啟動大規模工程，拆除舊金山灣區七座州屬橋梁上的所有收費站。一套新設備將掃描每輛通過的車輛，捕捉車牌號碼或FasTrak電子標籤，駕駛將不用停下繳費，直接開過橋就是。

7.市長羅偉任命寇淑寶（Julie Kirschbaum）在動盪時期擔任市府運輸沙皇。她有條不紊地解決了Muni的逃票問題，淘汰了老舊的車輛，安裝了測速攝像頭，並撤回了那些令駕駛人不滿的道路基礎設施項目。今年她將面臨更大的挑戰：請求選民提供紓困資金彌補巨額赤字。

8.去年舊金山在33個地點安裝測速攝影機，其理念是定向執法最終將迫使駕駛者改變駕駛模式。屋崙於12月效仿，計畫在市內街道安裝18台測速攝影機。

9.川普政府百般阻撓加州高鐵的興建，但高鐵局仍大力推行一項新的長期規畫：將已施工的線路從Merced向南延伸至Palmdale，在Palmdale可與另外兩條高鐵線路連接，分別是洛杉磯的高沙漠走廊（High Desert Corridor）和從庫卡蒙加牧場到拉斯維加斯的私營布萊特線西線（Brightline West route）。

10.電動自行車（e-bikes）原本是微行動的好工具，但沒公德心的騎乘者造成了問題。如今馬連縣的一些城市率先對e-bikes設定年齡限制，此前該縣議會投票決定禁止16歲以下者使用爾級油門e-bikes。

