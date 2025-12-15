灣區今年最貴房產要價8500萬 有34間臥室、足球場大小泳池
8500萬美元能做很多事，例如買一處有34間臥室的房地產。
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一位買家就用這筆錢在9月買下了位於聖馬刁縣塢德賽綠山牆莊園（Woodside Green Gables）占地74畝的房產。即使最終成交價比最初的要價低了5000萬美元，根據房地產經紀公司Compass的記錄，這處房產仍然是今年灣區最昂貴的公開交易。
這名未透露姓名的買家以超過舊金山都會區普通家庭年收入600倍的價格，購得了7棟住宅、馬廄和一個足球場大小的羅馬式游泳池。
這遠非擁有全美最昂貴的房產的舊金山灣區今年唯一一筆八位數交易。根據Compass統計，截至12月3日，舊金山太平洋高地一處價值2650萬美元的豪宅成交價，是該地區第七大公開交易。這家經紀公司的記錄不包括非公開交易，例如10月在舊金山億萬富翁街以4200萬美元售出的豪宅。
在灣區21筆最昂貴的房產交易中，有一半位於同一個城市：阿瑟頓（Atheron），該市唯一的郵遞區號是美國最昂貴的郵遞區號之一。那裡的大多數房屋都是現金交易，買家因此可以避免支付令人咋舌的抵押貸款。
灣區2025年售出五座最貴房地產分別為：
1. 329 Albion Ave.Woodside， 面積2萬4000平方呎，34間臥室，26間浴室，售價8500萬美元。
2. 20 Meadow Lane，Portola Valley，面積1萬2000平方呎，6間臥室，13間浴室，售價5600萬美元。
3. 94 Melanie Lane，Atherton，面積1萬4000平方呎，7間臥室，12間浴室，售價3210萬美元。
4. 96 Ridge View Dr.，Atherton，面積1萬4000平方呎，6間臥室，7間浴室，售價3180萬美元。
5. 250 Atherton Ave.，Atherton，面積9000平方呎，7間臥室，9間浴室，售價2900萬美元。
同樣，舊金山市內最貴的房屋也集中在一個社區——超級富豪聚集的太平洋高地（Pacific Hights）。第二貴的房產是社區的一間合作公寓，買家斥資2400萬美元買下了這套占據整棟樓頂層的三房公寓。據房地產公司Zillow稱，這套公寓的價格幾乎是舊金山普通住宅價格的20倍。即使是這個價格，也低於它最初的3500萬美元掛牌價，而3500萬美元的掛牌價使它成為去年舊金山最昂貴的公開掛牌房產。
今年，隨著人工智慧的蓬勃發展，湧現一批新的富裕買家，豪宅市場也隨之升溫。中低收入家庭仍在為居高不下的抵押貸款利率和高昂的首套房價格而苦苦掙扎。在舊金山灣區的一些城市，首套房的價格甚至可能超過100萬美元。但高收入買家則能更輕鬆地重返市場，尤其是在股市繁榮時期。
舊金山市2025年售出五處最貴房地產分別為：
1. 2990 Broadway St.，位於Pacific Heights，面積1萬180平方呎，4間臥室，10間浴室，售價2650萬美元。
2. 2006 Washington St. #10，位於Pacific Heights，面積5700平方呎，3間臥室，5間浴室，售價2400萬美元。
3. 3699 Washington St.，位於Presidio Heights，面積9984平方呎，5間臥室，8間浴室，售價1900萬美元。
4. 540 El Camino Del Mar St.，位於Sea Cliff，面積1萬零961平方呎，6間臥室，8間浴室，售價1810萬美元。
5. 2898 Broadway St.，位於Pacific Heights，面積1萬1155平方呎，10間臥室，7間浴室，售價1780萬美元。
