灣區今年10大新聞 AI成長列榜首 紐森、移民局也上榜
2025年，自動駕駛汽車駛入灣區高速公路，人工智慧重塑了教室和辦公室，圍繞著住房、移民和公共安全的政治鬥爭滲透到日常生活中。這些變化催生了一系列灣區的重大新聞，對當地經濟、居民和文化，甚至在某些情況下對世界都產生了深遠的影響。
以下是聖荷西信使報(Mercury News)評出2025年灣區的十大新聞上半部分：
1.人工智慧的爆炸性成長
今年10月，總部位於聖克拉拉的Nvidia輝達公司（另譯英偉達）成為史上首家市值突破5兆美元的公司。這家公司於1993年在東聖荷西的一家Denny's餐廳創立。執行長兼聯合創始人黃仁勳（Jensen Huang）幼年時從台灣移民到美國，在俄勒岡州立大學和史丹福大學獲得電機工程學位之前，他曾做過洗碗工和餐廳服務員。如今，他的淨資產飆升至約1520億美元，據富比世(Forbes)報導，他已成為全球第八大富豪。
輝達取得如此成就的原因是製造了驅動人工智慧的晶片。2025年，人工智慧無所不在，而灣區正是其中心。這項技術日益改變人們的工作、學習、旅行和娛樂方式。這場繁榮帶動了包括Google、Meta 和 AMD 在內的灣區科技巨頭，推動了招聘，推高了住房需求，並加速了高耗能數據中心的建設。
但同時也引發了不安：版權之爭、深度偽造虛假信息、對大規模失業的擔憂以及對投機泡沫的警告。甚至出現了人工智慧系統未來可能被用於武器化的科幻場景。
2.紐森會競選總統嗎？
擔任加州州長近七年後，紐森在2025年成為民主黨最具攻擊性的全國性人物之一，主要得益於他將自己定位為川普總統的主要對手。
川普第二任期內，加州曾50次起訴他的政府。紐森對移民突襲、環境政策倒退和關稅增幅等議題展開反擊。當川普施壓德州重新畫分國會選區以利於共和黨時，紐森的回應是將第50號提案提交加州公投，擴大了民主黨主導的選區。選民以壓倒性優勢通過了該提案。
紐森在社群媒體上不斷嘲諷川普，經常模仿總統的對抗風格。
2028年總統競選周期尚處於早期階段，紐森也存在一些弱點，例如遊民問題和加州高昂的生活成本。
儘管距離州長任期結束還有一年，但根據PPIC 12月份的民調，紐森的支持率上升至55%，比一年前提高了10個百分點。在全國範圍內，Real Clear Politics網站8月至12月的民調平均值顯示，他領先潛在的民主黨競爭對手，包括賀錦麗、布塔朱吉(Pete Buttigieg)和普里茨克（JB Pritzker）。
紐森在好萊塢和矽谷擁有雄厚的資金支持。他精力充沛，精通媒體運作，願意採取進攻策略。這些優勢能否轉化為一場成功的全國競選，目前仍是未知數。
3.移民執法局突襲
2025年，川普政府的移民打壓行動在灣區引發軒然大波。聯邦執法人員，其中許多人戴著口罩在工作場所、法院、教堂和學校附近逮捕民眾。全州範圍內，數千人被驅逐出境：其中一些是罪犯，另一些是長期居住在美國的居民，幼年時被帶到美國，或從事低收入工作。在某些情況下，公民遭到錯誤拘留。
川普也向洛杉磯和芝加哥等城市派遣了邊境巡邏隊和國民警衛隊，並計畫在灣區進行類似的部署。10月23日，在舊金山市長羅偉和包括黃仁勳及班尼歐夫(Mark Benioff)等幾位科技公司高層敦促川普撤回行動後，情況發生了變化。
這一轉變避免了活動人士與聯邦當局之間的暴力衝突。但包括紐森在內的灣區領導人警告說，緊張局勢將持續到 2026 年。
4.金州女武神隊（Golden State Valkyries）驚豔的首季
5月16日，超過1萬8000名球迷湧入舊金山大通中心球場。他們並非為了觀看勇士隊的比賽，而是為了給金州女武神隊加油。
這支WNBA新軍是聯盟17年來首支新成立的球隊，灣區球迷立刻熱情地擁抱了它。女武神隊22場主場比賽全數售罄，創下上座率紀錄，並成為聯盟史上唯一一支在首季就打進季後賽的新軍。
5.備受愛戴的屋崙橄欖球教練比姆(John Beam)遇害
從1987年到2003年，比姆擔任屋崙天際線高中(Skyline High School)的橄欖球主教練，指導了數百名年輕人，其中許多人來自貧困家庭。在他執教期間，他取得了160勝33負的戰績。之後，他前往蘭尼學院(Laney College)，繼續在球場內外塑造學生的人生。
在他的指導下，超過100名球員進入了NCAA一級聯賽。幾乎所有人都順利畢業或轉入四年制大學。其中幾人甚至進入了NFL。 2019年，他的執教經歷被Netflix紀錄片「孤注一擲」（Last Chance U）收錄。
11月13日，比姆在蘭尼學院遭槍擊身亡，當時他擔任該校的體育主管。前球員歐文（Cedric Irving Jr.）被控謀殺，犯案動機尚不清楚。
12月10日，數百人參加了他的追悼會。屋崙市長芭芭拉李(Barbara Lee)表示：「45年來，當其他人退縮時，他總是挺身而出。在年輕人對自己失去信心之前，他就相信他們。」(上)
