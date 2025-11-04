舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

根據「富比士2025年億萬富翁排名」(Forbes 2025 Billionaires List)，全球富豪中、有多人居住在灣區九個縣內。排名自1987年起每年公布，並即時更新，追蹤全球超過3000位億萬富翁的財富狀況。

根據富比士數據，截至2025年10月，舊金山灣區前20位最富有億萬富翁的總淨資產，接近1.3兆美元。灣區擁有的億萬富翁人數，超過世界上任何其他地區或城市。

富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司共同創辦人艾利森(Larry Ellison)、全球排名第四，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。他與榜單上的另外兩名億萬富翁創投家杜爾(John Doerr)、淨資產184億美元，以及嘉信理財創辦人Charles Schwab、淨資產130億美元，皆住在塢德賽(Woodside)。

榜單中最富有億萬富翁的灣區居住地，還包括有六人在舊金山、三人在巴洛阿圖(Palo Alto)、兩人在洛斯阿圖(Los Altos)、一人住在聖荷西，其餘分布在灣區其他城市。

Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)住在巴洛阿圖，淨資產超過2565億美元、全球與灣區排名皆為第二。灣區排名第三富翁為Goolgle共同創辦人佩吉(Larry Page)、淨資產2219億美元，住在巴洛阿圖。第四名Google共同創辦人布林(Sergey Brin)淨資產2058億美元，住在洛斯阿圖。

灣區億萬富翁排名第五名是Ubiquiti Inc.執行長佩瑞(Robert Pera)淨資產335億美元，居住在聖荷西。第六名是前Google執行長史密特(Eric Schmidt)淨資產317億美元、住在阿賽頓(Atherton)。第七名為矽谷創投家杜爾、淨資產184億美元，住在塢德賽。第八名WhatsApp共同創辦人庫姆(Jan Koum)淨資產175億美元、居住在阿賽頓。第九名Nvidia共同創辦人暨執行長黃仁勳(Jensen Huang)淨資產166億美元、住在洛斯阿圖。第十名加密貨幣平台「Coinbase」執行長阿姆斯壯(Brian Amstrong)淨資產156億美元，住在舊金山。

