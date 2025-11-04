舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高
根據「富比士2025年億萬富翁排名」(Forbes 2025 Billionaires List)，全球富豪中、有多人居住在灣區九個縣內。排名自1987年起每年公布，並即時更新，追蹤全球超過3000位億萬富翁的財富狀況。
根據富比士數據，截至2025年10月，舊金山灣區前20位最富有億萬富翁的總淨資產，接近1.3兆美元。灣區擁有的億萬富翁人數，超過世界上任何其他地區或城市。
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司共同創辦人艾利森(Larry Ellison)、全球排名第四，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。他與榜單上的另外兩名億萬富翁創投家杜爾(John Doerr)、淨資產184億美元，以及嘉信理財創辦人Charles Schwab、淨資產130億美元，皆住在塢德賽(Woodside)。
榜單中最富有億萬富翁的灣區居住地，還包括有六人在舊金山、三人在巴洛阿圖(Palo Alto)、兩人在洛斯阿圖(Los Altos)、一人住在聖荷西，其餘分布在灣區其他城市。
Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)住在巴洛阿圖，淨資產超過2565億美元、全球與灣區排名皆為第二。灣區排名第三富翁為Goolgle共同創辦人佩吉(Larry Page)、淨資產2219億美元，住在巴洛阿圖。第四名Google共同創辦人布林(Sergey Brin)淨資產2058億美元，住在洛斯阿圖。
灣區億萬富翁排名第五名是Ubiquiti Inc.執行長佩瑞(Robert Pera)淨資產335億美元，居住在聖荷西。第六名是前Google執行長史密特(Eric Schmidt)淨資產317億美元、住在阿賽頓(Atherton)。第七名為矽谷創投家杜爾、淨資產184億美元，住在塢德賽。第八名WhatsApp共同創辦人庫姆(Jan Koum)淨資產175億美元、居住在阿賽頓。第九名Nvidia共同創辦人暨執行長黃仁勳(Jensen Huang)淨資產166億美元、住在洛斯阿圖。第十名加密貨幣平台「Coinbase」執行長阿姆斯壯(Brian Amstrong)淨資產156億美元，住在舊金山。
更多世界日報報導
曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲
理財規畫師：退休前宜先處理這5項資產 生活更輕鬆自在
民主黨大選死因為何？研究：「白左」政策失工薪階層支持
其他人也在看
重現「爸媽的50年代」 懷舊樂園將落腳賭城
KTLA 5電視台報導，拉斯維加斯計畫打造一座全新的主題樂園，帶領遊客踏上一段「穿越時空的懷舊之旅」。這個名為「復古逃逸...世界日報World Journal ・ 12 小時前
Meta股價暴跌！祖克柏身價蒸發超過1兆 富豪排名被這2人超車
全球富豪榜震撼洗牌！Meta股價暴跌拖累執行長祖克柏身價蒸發近1兆台幣，因Meta上週宣布提高資本支出預估，並計畫發行300億美元公司債，投資人恐慌拋售，導致股價週四（10月30日）暴跌13.75%，創近一年半來最大跌幅。祖克柏短短兩天內身價蒸發350億美元（約新台幣1.07兆元），富豪排名也從世界第三跌至第五，被亞馬遜創辦人貝佐斯與谷歌聯合創辦人佩吉超車。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
旅行便宜入住海景房？華人用Kindred體驗「以家換家」
在住宿成本節節攀升的今天，「免費住房」聽起來似乎有些不可思議，但一款名為Kindred的換房平台正讓這樣的想法成為現實—...世界日報World Journal ・ 12 小時前
理財規畫師：退休前宜先處理這5項資產 生活更輕鬆自在
退休是人生重要轉折，不僅意味著離開職場，也是一個重新思考「該留下什麼、該放下什麼」的契機。世界日報World Journal ・ 12 小時前
2025佛光山書展暨蔬食博覽會 11/8於佛陀紀念館盛大登場
由高雄市政府、財團法人人間文教基金會共同主辦「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，將於11月8日至14日在佛光山佛陀紀念館盛大舉辦。書展以「天天向上‧好看好吃好玩」為主題，帶領民眾從閱讀與飲食中探索美國立教育廣播電台 ・ 12 小時前
助青年跨領域創新產業 中彰投分署推職前訓練加獎勵金
因應國際經濟情勢對產業的衝擊，為支持青年就業，並培育國家重點創新產業及跨領域人才，勞動部勞動力發展署中彰投分署積極開辦多元職前訓練課程，並推動產業新尖兵計畫。15至29歲的待業青年參加政策性產業課程訓練，除最高可獲全額補助外，每月還可領8,000元學習獎勵金，最高達9萬6,000元。28歲的小瑜原擔任資訊行政助理，想自我挑戰而報名「微軟C#工程師就業養成班」，結訓後受聘為全端工程師，月薪成長近一萬元，印證了職訓課程對青年專業成長與轉職競爭力上的實際助益。（見圖）現在的職場，專業與創新缺一不可，只有讓青年具備專業技能，國家才能在創新產業中站穩腳步。「產業新尖兵計畫」結合財團法人、工商團體及大專校院共同辦理重點產業的政策性訓練課程，涵蓋電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷企 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
非洲豬瘟防疫手段防野豬接觸廚餘 中市府完成電圍網防疫設施
【記者 廖美雅／台中 報導】非洲豬瘟疫情持續受到關注，為防堵野豬接觸廚餘造成疫情擴散，台中市政府各機關通力合作台灣好報 ・ 12 小時前
85歲裴洛西 傳不再競選連任國會議員
國會再度傳出消息，眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)準備宣布不再尋求連任，不過多名消息人士強調，這項決定完全取...世界日報World Journal ・ 12 小時前
中午來開匯／鄭麗文想組影子內閣 林濁水困惑：把自己當總統候選人？
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 前立法委員林濁水，今（4）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。被認為是「非典型勝選者」的國民黨主席鄭麗文論述備受關注，鄭日前強調，如果朝野能共同在九二共識上尋求兩岸和平與和解，這才是對台灣最有利的。對此，林濁水認為，鄭的九二共識是放棄前行政院長連戰，以及前總統馬英九的「一...匯流新聞網 ・ 12 小時前
金山一家4死真相待解 債務或成命案關鍵
舊金山一家四口上月被發現死於他們位在Westwood Highlands家中，案件給這個暴力事件少見、房屋價值數百萬美元...世界日報World Journal ・ 12 小時前
鏡車試駕/狂蛙入凡 PORSCHE 911 Carrera
談到PORSCHE，旗下的911車系絕對是最具代表性也是歷史最悠久的一員，歷經了超過半世紀的發展，原廠代號992.2的小改款911在去年發表後，台灣保時捷也在今年四月宣布正式引進這台車，雖然小改款貌似沒有太大的改動，但只要掛上了這個盾牌標，再看看這跑車的身形，愛車之人有誰能不愛？鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
余祥銓轉行？ 爽當啦啦隊「貼身」攝影全被拍
職棒是台灣的國民運動，焦曼婷和余祥銓最近在Yahoo《星二代很忙內》挑戰體驗職棒轉播幕後工作，化身「球賽轉播人員」。他們並非主持播報，而是真實投入鏡頭後的幕後作業，親自拍攝與轉播比賽。焦曼婷在轉播車內負責精彩賽事回放時，一度緊張到「有嘔吐感」，甚至事後情緒潰堤大哭：「這是現場轉播，我很怕在現場有任何意外，或者應該有記錄到卻沒有記錄到，壓力超大。」Yahoo娛樂訊息 ・ 12 小時前
中國促進結婚率 多地發3-4千台幣「結婚消費券」｜#鏡新聞
為了促進結婚率，中國各地方政府最近開始發放「結婚消費券」，總額大約是新台幣3460元到4330元不等，可用於婚禮所有相關費用甚至包括婚姻諮商。不過網友普遍對這項政策不太看好，主要是認為，這點錢在經濟不景氣的條件下，實在無法吸引新人。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 4 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 17 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 16 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前