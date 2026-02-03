灣區柏斯菲卡新規：短租房1年限制60晚

加州許多城鎮居民與官員，對如何監管Airbnb等短租屋平台存在分歧，但很少有像灣區柏斯菲卡（Pacifica）有那麼大的差異。

舊金山紀事報報導，舊金山南部風景如畫的柏斯菲卡，去年對短期租賃實施了嚴格的新規，引發了大量獲准經營的Airbnb房源和其他類似度假租賃房源的撤離。

但這些規定僅適用於1號公路以東的柏斯菲卡內陸地區。對於沿海社區，該條例仍需獲得加州海岸委員會的批准，該委員會是負責該地區的州級機構。這使得像Sharp Park和Pedro Point這樣的海濱社區繼續成為度假租賃房源的聚集地–陷入了一種進退兩難的境地。

「我們基本上把整條街都變成一排不受監管的酒店，」居民奎因（Caitlin Quinn）指著她家附近海灘大道上的幾處短期租賃房源說道，其中包括隔壁一家度假租賃公司擁有的三臥住宅。

加州海岸委員會將將召開會議討論此事，其最終決定可能標誌著這場持續多年的爭議的終結。這場爭議也反映了加州在短期租賃監管方面混亂不堪的局面。像奎因這樣的居民表示，Airbnb經常為原本寧靜的社區帶來喧囂和干擾，陌生人取代了熟悉的面孔，破壞了社區的凝聚力和安全感。

瓊斯（Russell Jones）住在一棟兩臥室的海濱小屋裡。他表示，透過Airbnb出租部分房屋幫助他和另一半賺取額外收入，用於房屋的維修和升級，同時也為當地帶來了旅遊收入。由於瓊斯住在沿海地區，他目前仍在繼續出租房屋。但如果這項法令擴展到他所在的社區，他計畫停止出租–在新限制下，出租房屋將不再具有經濟可行性。 「這項規定旨在將房東趕出市場，」他說。

該條例要求房東證明其出租房間是其主要住所，且僅用於短期出租；同時，對於房東離開後將整套房子出租的情況（即房東離開期間），每年最多只能出租60晚。相比之下，舊金山的限制為90晚，聖荷西的限制為180晚。

