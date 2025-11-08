灣區現超級月亮 景象壯觀 但沿岸當心漲潮

本周登場的超級月亮（Supermoon）是較為壯觀的一顆，不僅為灣區夜空增添浪漫，也可能帶來高於平常的「國王潮」（King Tides），造成沿岸短暫淹水風險。

美國國家氣象局（National Weather Service）指出，直到11月8日下午2時，從索諾瑪縣（Sonoma County）一路到蒙特雷縣（Monterey County），包括舊金山與整個灣區沿岸，都將受到海岸洪水警報的影響。

根據SFGATE的報導，灣區氣象局首席氣象學家馬特·梅勒（Matt Mehle）表示，「如果你從外太空看地球，會發現地球的一側海水略有隆起，而我們正好位於那個『鼓起』的區域，因此水位會略高，潮水也會更強」。

根據NASA資料，這次超級月亮出現在月球每27天繞行地球軌道中最接近地球的「近地點」（Perigee），距離僅約22萬6千英里，月亮看起來將比一年中最小的滿月大14%、亮30%。

不過，氣象局提醒，由於一股「大氣河」自周二晚間開始移入，帶來強降雨與雲層，許多地區的觀月計畫可能受阻。

儘管如此，仍有灣區居民在雲層短暫散開時捕捉到難得一見的景象。聖塔克拉拉的就居民說：「月亮真的比平常大又圓，只可惜手機拍起來模糊，看不出那種震撼感。」也有居民表示，他所在的位置整晚陰雲密布，什麼都沒看到，「但聽說這個超級月亮會持續到周六，天氣好一點的話還想再試試看」。

氣象局呼籲，沿岸居民應注意漲潮時段的淹水風險，避免將車輛停放於低窪地區；民眾若打算觀潮或賞月，也應遠離海浪拍岸區域，確保安全。

