科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷(Tushar Atre)遭人綁架謀殺迄今已過了六年。根據「KRON-TV」報導，隨著第三名嫌犯面臨審判，新證人證詞顯示，阿特雷創造有毒工作環境、並羞辱員工，透露嫌犯兇手的作案動機。
「SFGATE」媒體報導，2019年一個周二凌晨約3時，多名襲擊者搶入這名執行長位在Pleasure Point Drive的海岸莊園。阿特雷坐進一輛白色BMW車數小時後，他的屍體在聖塔克魯茲山的一間鄉間房屋中被發現。報導稱，他曾被刺傷、綁架，然後遭到槍擊身亡。
阿特雷遇害時年50歲，是企業行銷公司AtreNet與Interstitial Systems創辦人暨執行長。Interstitial Systems是一家大麻公司，在聖塔克魯茲地區擁有大麻種植場與實驗室。
KRON-TV報導，今年稍早，嫌犯查特斯(Kurtis Charters)與琳賽(Stephen Nicholas Lindsay)被判處終身監禁、不得假釋。本周，另一名嫌犯、前員工查特(Kaleb Charters)審判持續進行。一名曾與阿特雷與查特斯共事的證人，描述這名科技主管的大麻企業殘酷工作環境。第四名嫌犯坎波斯(Joshua Camps)訂於11月出庭。
阿特雷另一名前員工伯爾吉斯(Sam Borghese)作證表示，這名身價數百萬美元的老闆，營造一個充滿敵意與恐懼的工作環境。若阿特雷感到不被尊重，就會扣留員工薪資、對他們大聲喊叫，甚至解雇。
伯爾吉斯告訴法庭，查特斯與琳賽針對薪資與阿特雷爭論，但身為老闆的阿特雷卻說他們浪費時間。隨後，阿特雷提出給他們兩人各1400美元薪資，但他們必須作300-500下的伏地挺身。聖塔克魯茲縣警局探員魯木里(Ethan Rumrill)表示，他們受到羞辱。
調查人員透露，這兩名前員工招攬擁有多支槍械的朋友坎波斯，協助他們進行搶劫。但根據查特斯律師稱，他們的行動偏離原先計畫，現場混亂。根據KRON-TV報導，監視器畫面顯示，阿特雷尖叫求救，最後在街上被撲倒並刺傷。查特斯在農場等待同夥，坎波斯從背後開槍擊中阿特雷頭部致死。律師稱，查特斯被捲入一起失敗的入室竊盜案，最初計畫是偷竊阿特雷的現金與汽車、而非謀殺。
查特斯目前面臨多項指控，包括搶劫與謀殺。坎波斯仍被拘留。
