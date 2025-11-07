灣灣小月昔列「驅逐出境名單」！急刪片「鐵證」流出

政治中心／于士宸報導

過去，中國籍配偶「亞亞」、「小微」、「恩綺」等人因在社群平台上宣揚武統言論，遭移民署依法驅逐出境。而在近日，中國網紅「灣灣小月」則因在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，痛罵對方是「青鳥」，還囂張嗆聲：「自己的國家都不認！」，引起外界撻伐。而日前陸委會發言人梁文傑曾回應，「相關機關有在注意，任何案件都會去檢視」。事實上，彎彎小月早在陸委會盯上前、看到亞亞被驅逐出境後，就悄悄將有關鼓吹武統台灣的影片刪光，如今卻躲不過網友的爆料，備份的直播影片再次流出，掀起熱議。

陸委會發言人梁文傑回應，「有關機關有在注意，任何案件都會去檢視」。（圖／翻攝自陸委會YT直播）







今年年初，中國籍配偶亞亞、小微、恩綺等人因在個人社群不斷宣揚武統言論，遭移民署驅逐出境。而網紅「灣灣小月」當時風格與被驅逐的中配「恩綺」類似，毫不避諱暢談武統言論，讓她在中國受到大票小粉紅喜愛與支持。知情人士向《民視新聞網》透露，當時移民署原本準備針對事件展開調查，不過「灣灣小月」察覺風向不對，立刻刪除先前鼓吹武統的相關影片，試圖避開查辦。相比亞亞、小微、恩綺等人高調挑釁、明顯踩紅線，「灣灣小月」的作風相對溫和，也因她及時「止血」，陸委會最終未對其採取處分，得以全身而退。





「灣灣小月」過去刪除的片段遭網挖出，不停高喊「台灣就是中國的，是中國不可分割的一部分」。（圖／翻攝自Ｘ）





過去「灣灣小月」刪除的片段經常以「台灣省」來稱呼台灣，甚至高喊武統言論。（圖／翻攝自Ｘ）









直播備份再度遭網友挖出，引起一片熱議。（圖／翻攝自Ｘ）









如今，社群平台X上一名網友曝光了「灣灣小月」於今年3月在台灣進行的一場直播備份影片。畫面中，灣灣小月在街頭情緒激動的落淚，先是右手握拳的放在胸口，宣示「不可否認，台灣就是中國的」，接著用沙啞口音高喊：「這裡是中國，台灣就是中國不可分割的一部分！我們一起努力，祝我們祖國繁榮昌盛，祝福我們台灣，早日回到我們祖國的懷抱！」，過程中她不斷唱名觀眾人數，「1400位，你們覺得小月說的對不對？如果你們覺得對，幫小月點個關注，我們都是中國人，不分你我」，不停中國人、中國人的喊，還不忘稱台灣「台灣省」。畫面曝光後，網友紛紛開酸：「這幫人都是表演系畢業的嗎？天天這麽演也不容易…」、「一起送她回中國」、「這些中國配偶，每個帳號名稱前面都要加個台灣、灣灣，又要捅台灣又要利用台灣蹭流量，這群XX一個都不能少，全部送回他們熱愛的祖國」、「滾回支那黨國去吧！」。









灣灣小月昔列「驅逐出境名單」急刪片！街邊狂喊「台灣是中國的」鐵證流出

灣灣小月在捷運上與人起口角，質問對方「自己的國家都不認」，還稱「真沒見過這種人」。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）





回顧起中國網紅「灣灣小月」近日爭議，上個月15日她透過抖音上傳影片，只見捷運車廂中，一名女乘客疑似發現「灣灣小月」正在錄影拍到自己，上前質問「哪裡來的啊？」灣灣小月立刻反擊「你還搞歧視啊？我剛剛錄的都是我自己」，女乘客則回嗆「哪裡來的？回你的國家」，灣灣小月再度嗆「自己國家都不認，真的沒見過這種人」，接著她則情緒激動地咆哮「我們倆現在下去，我們去找警察」，疑似因正在錄影拍到對方，成了事件導火線。













原文出處：灣灣小月昔列「驅逐出境名單」急刪片！街邊狂喊「台灣是中國的」鐵證流出

