「灣灣小月」疑怕被送回中國！昔喊武統影片悄刪光

政治中心／周孟漢報導



過去中配亞亞、小微、恩綺因在個人社群宣揚武統言論，遭到移民署處分並依法驅逐出境。而在近日，中國網紅「灣灣小月」則因在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，痛罵對方是「青鳥」，引起外界撻伐，日前陸委會發言人梁文傑則回應，「有關機關有在注意，任何案件都會去檢視」，不過其實被陸委會盯上前，「灣灣小月」在看到亞亞被驅逐出境後，就悄悄將有關鼓吹武統台灣的影片刪光，看似相當擔心被趕回中國。





中配「灣灣小月」被盯上裝不在意？昔喊武統「台灣是中國的」影片連夜刪光被抓包

灣灣小月在捷運上與人起口角，質問對方「自己的國家都不認」，還稱「真沒見過這種人」。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）





回顧中國網紅「灣灣小月」近日爭議，上個月15日她透過抖音上傳影片，只見捷運車廂中，一名女乘客疑似發現「灣灣小月」正在錄影拍到自己，上前質問「哪裡來的啊？」灣灣小月立刻反擊「你還搞歧視啊？我剛剛錄的都是我自己」，女乘客則回嗆「哪裡來的？回你的國家」，灣灣小月再度嗆「自己國家都不認，真的沒見過這種人」，接著她則情緒激動地咆哮「我們倆現在下去，我們去找警察」，疑似因正在錄影拍到對方，成為事件導火線。

中配「灣灣小月」被盯上裝不在意？昔喊武統「台灣是中國的」影片連夜刪光被抓包

灣灣小月在直播中回應，表示自己早已經免疫，都只是借題發揮。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）





畫面曝光後，立刻引來不少台灣網友不滿，認為她刻意製造對立、挑起仇恨，甚至有人呼籲政府應將其驅逐出境，陸委會發言人梁文傑則回應，目前相關機關已在關注該案，是否採取進一步處理，仍待審查結果出爐後才能確定。不過，「灣灣小月」被問到她是否關注陸委會記者會提及此事，她則坦言平常不看新聞，因此並不知情，還提到長期以來經常遭到網路攻擊，如今早已「免疫」，看似對這次爭議並未放在心上。





中配「灣灣小月」被盯上裝不在意？昔喊武統「台灣是中國的」影片連夜刪光被抓包

陸委會發言人梁文傑回應，「有關機關有在注意，任何案件都會去檢視」。（圖／翻攝自陸委會YT直播）





至於「灣灣小月」是否真的沒將被陸委會盯上一事放在心上？若從今年3月中配「亞亞」遭驅逐出境時，便可略知一二，其實過去「灣灣小月」經常在抖音上以「台灣省」來稱呼台灣，其風格與被驅逐的中配「恩綺」類似，會選在機車密集的橋邊進行直播，還曾在街頭大唱「我們都是中國人」等歌曲，毫不避諱暢談武統言論，甚至在破10萬訂閱的影片中，直喊「不可否認，台灣就是中國的，就是中國不可分割的一部分，我說的沒錯，我們直播間1000多位，你們覺得小月說得對不對？認同的話幫我加個關注，我們都是中國人，不分你我」。

中配「灣灣小月」被盯上裝不在意？昔喊武統「台灣是中國的」影片連夜刪光被抓包

過去「灣灣小月」經常在抖音上以「台灣省」來稱呼台灣，甚至高喊武統言論。（圖／翻攝自灣灣小月抖音、YT頻道）





不過，眼看中配「亞亞」遭驅逐出境，「灣灣小月」似乎察覺得風向不對，又或者擔心被趕回中國，悄悄將過往關鼓吹武統台灣的影片刪光，並改變了頻道的風格與題材，改走介紹美食與生活日常的類型，介紹起台灣的牛肉麵、電動車，還曾因此被網友們酸「嚇得她連夜刪除影片，不過抖音還有紀錄」、「怎麼找不到被刪的影片了」、「快去搶機票啦，祖國有吃不完的牛肉麵」。

中配「灣灣小月」被盯上裝不在意？昔喊武統「台灣是中國的」影片連夜刪光被抓包

「灣灣小月」悄悄將過往關鼓吹武統台灣的影片刪光，並改變了頻道的風格與題材。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）





原文出處：中配「灣灣小月」被盯上裝不在意？昔喊武統「台灣是中國的」影片連夜刪光被抓包

