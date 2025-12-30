灣聲奏響台灣聲音 150人豪華編制迎新年

2026年元旦，灣聲樂團將以八年來最高規格的交響合唱陣容，於國家音樂廳奏響《台灣的聲音 新年音樂會》，帶來結合歌仔戲、城市記憶與原住民歌謠，為 2026年送上新年祝福。

灣聲樂團新年音樂會自2019年開辦以來，每年都以不同主題呼應台灣人的共同記憶，從民歌運動、流行音樂、傳統戲曲、電影與文學，到向作曲家致敬，引發樂迷熱烈迴響

2026年新年音樂會編制更寫下最高規格，由灣聲樂團音樂總監李哲藝指揮，攜手台北愛樂合唱團與高雄市交響樂團，共同組成超過150人的豪華陣容，演出曲目也從傳統戲曲到城市記憶，再到原住民族文化，層層展開台灣的聲音景象。

開場《弦上流雲》取材歌仔戲《操琴調》，在古典樂團詮釋下展現全新層次。《港都綺緣》則描繪高雄漁港至國際商港的發展歷程，旋律中隱含台灣民謠，呈現傳統與現代交融的城市風貌，是李哲藝十多年前受高市交委託創作的大提琴協奏曲。李哲藝：『(原音)《港都綺緣》其實它描述的是高雄從100多年前的小漁港，變成現在的國際化大都市這樣的一個過程喔，這裡面呢隱藏了一段，其實大家都非常熟悉的一個傳統的我們台灣民謠。那但是呢要到最後1秒鐘大家才會聽到。』

該首曲子特別邀請日內瓦國際大賽首獎得主、曾任巴伐利亞廣播交響樂團首席的大提琴家楊文信擔任大提琴獨奏。楊文信與高雄市交也曾是十年前《港都綺緣》的演出組合，此次於國家音樂廳再度同台，為這首作品留下原班人馬十年後共演的珍貴紀錄。

下半場曲目《瘋原祭》，則由九個樂章構成，取材自台灣九個原住民族傳統歌謠，將原民歌聲與西方交響結構融合，傳遞原住民文化的生命力，也是昔日台北愛樂文教基金會委託李哲藝的創作。

李哲藝表示，灣聲樂團多年來始終秉持「讓台灣各種聲音在同一個舞台被完整聽見」的價值，希望讓觀眾在新年的第一天就聽見台灣音樂的情感與力量，歡迎每位走進音樂廳以及透過民視轉播收看的觀眾，都能於 2026 年1月1日下午，讓「台灣的聲音」與大家共同迎向嶄新的2026。