灣聲樂團新年音樂會 逾150名音樂家創歷年最大編制

（中央社記者趙靜瑜台北30日電）灣聲樂團2026年「台灣的聲音新年音樂會」將在2026年1月1日登場，今年編制創歷年之最，將有超過150名音樂家與合唱團站上國家音樂廳舞台演出，傳遞屬於台灣的聲音。

今年是灣聲樂團第8次舉行新年音樂會，邀請台北愛樂合唱團與高雄市交響樂團共演，與灣聲樂團組成超過150人的交響合唱編制，展現台灣原創精神。音樂會現場加上民視的轉播與重播，要以澎湃的音樂能量，為台灣奏響充滿希望與祝福的新年序曲。

灣聲樂團音樂總監李哲藝今天在記者會上表示，今年演出的曲目與他有著珍貴的緣分，其中由高雄市交響樂團委託創作的大提琴協奏曲「港都綺緣」，首演由旅德日內瓦國際大賽首獎得主大提琴家楊文信擔任獨奏。這次灣聲樂團邀約高雄市交響樂團共演，並與楊文信再度同台，深具緣分。

李哲藝表示，音樂會壓軸「瘋原祭九大樂章合唱交響詩」是台北愛樂文教基金會的委託創作作品，後由台北市立國樂團改編成國樂版本，錄製成專輯，入圍4項傳藝金曲獎，還拿下最佳製作人獎。李哲藝說，這次可以指揮這些對他來說深具意義的樂曲，就是美好緣分的延續。

另一首「弦上流雲」則改編自傳統歌仔戲曲調，靈感取自歌仔戲常見的「操琴調」，將台灣人最熟悉的本土旋律以交響樂形式重新創作。讓熟悉的戲曲聲響，在古典樂團的詮釋下展現新的層次。

新年音樂會共同製作人、民視董事長王明玉致詞時表示，她還記得第一年舉辦新年音樂會時在戶外，當天大雨，「樂迷們穿著雨衣全身淋濕，但沒有人離開，可見音樂會多成功。」現在已經舉辦8年，「音樂會聽完，回家還可以看民視的轉播跟重播。」王明玉期許音樂會已辦8年，「相信會18年、28年繼續舉辦下去。」

音樂會共同製作人之一也是灣聲樂團後援會長施振榮表示，灣聲樂團明年將有歐洲巡演，灣聲樂團要前往古典音樂的發源地，用台灣的聲音感動歐洲觀眾，「感謝所有贊助者，希望除了科技之外，台灣的音樂文化也可以慢慢引起西方世界的重視。」

灣聲樂團「台灣的聲音新年音樂會」將於2026年1月1日下午2時演出，地點在台北國家音樂廳。民視無線台將於1月1日下午4時轉播，1月2日下午15時15分起重播。音樂會將由廣播金鐘獎得主張翰揚擔任導聆。（編輯：李亨山）1141230