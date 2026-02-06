灣聲樂團《We are 好棒棒》 重現球場應援的感動

記者劉昕翊／綜合報導

隨著2026WBC世界棒球經典賽戰火即將點燃，為回應廣大球迷的期待，全臺唯一以演出臺灣音樂為主的「灣聲樂團」，將於3月7日起陸續在臺北、臺中、臺南3地舉辦《We are 好棒棒》音樂會，精選多首棒球經典曲目，在音樂中重現球場應援的激昂與感動。

灣聲樂團OneSong Orchestra於2017年誕生，集結實力堅強的臺灣音樂家，是全臺唯一以演出臺灣音樂為主的專業樂團，此次《We are 好棒棒》音樂會由音樂總監李哲藝指揮，歷史學者鄭睦群導聆，精選多首棒球經典曲目，從傳承精神的《嘉義農林校歌》、讓全臺熱淚盈眶的《再出發》及《英勇勳章》、2024年世界棒球12強賽奪冠主題曲《就一起》，以及激勵無數人的《世界都看見》等，灣聲樂團將透過音樂，帶領聽眾重溫每一次撲壘、每一記全壘打帶來的集體感動。

李哲藝強調，棒球是臺灣跨世代的共同記憶，而音樂則是乘載這份記憶的最佳載體，他們希望發揮音樂強大的渲染力，讓球迷在旋律中感受臺灣音樂的力量，用音符為Team Taiwan獻上最誠摯的應援。《We are 好棒棒》音樂會將於3月7日晚間7時在臺北誠品表演廳登場，隨後巡演至臺南與臺中，邀請球迷與樂迷一同進場，在經典旋律中，感受臺灣棒球跨越半世紀的熱血與感動。

