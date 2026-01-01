"灣聲樂團"新年音樂會 逾150名音樂家編制創新高

生活中心／陳堯棋、嚴凱、張皓宇 台北報導

灣聲樂團新年音樂會，今年邁入第八年，2026年第一天，再度站上國家音樂廳舞台演出，傳遞屬於台灣的聲音，現場超過150名音樂家與合唱團，編制創下歷年最大！

大提琴家楊文信，搭配十多位小提琴手、樂手，譜出一段段扣人心弦的樂曲，灣聲樂團"台灣的聲音新年音樂會"，邁入第八年，2026年元旦，再度登上國家音樂廳。大提琴家楊文信：「我很榮幸，能再度被李哲藝（音樂總監），邀請來台北，他做了很棒的工作，把台灣人的音樂，創造出新的風格。」這回更邀請台北愛樂合唱團、高雄交響樂團共同演出，今年的新年音樂會，不只編制創下歷年之最，音樂曲風更結合歌仔戲、港都記憶，以及原住民元素。

台北愛樂合唱團執行長丁達明：「第一次受邀是來自另外一個，另外一個台灣的團體，台灣本土的樂團，然後辦這樣新年音樂會，然後演出整場的台灣作品，我想這是非常不同的意義。」高雄市交響樂團執行長朱宏昌：「因為這次的演出，最主要是走這首大提琴的協奏曲，"港都綺緣"，在很早以前就是我們委託，李哲藝老師創作的，所以由高雄市這樣的樂團來演出，由李哲藝來指揮，我想這是非常很有意義的。」





三部風格鮮明的作品，讓台灣音樂，透過古典音樂的平台，轉化為能與世界對話的語言，更重要的是，傳遞屬於台灣的聲音！

