灣聲2026新年音樂會 合唱交響共譜希望祝福

記者黃朝琴／臺北報導

灣聲樂團2026《臺灣的聲音》新年音樂會，明年元旦下午臺北國家音樂廳登場，指揮李哲藝帶領高雄市交響樂團，攜手大提琴家楊文信，以及台北愛樂合唱團，共組超過150人交響合唱編制，創下歷來最高規格，曲目則以臺灣為素材，《弦上流雲》取自歌仔戲《操琴調》，《港都綺緣》大提琴協奏曲為高雄而作，60分鐘《瘋原祭》分9個樂章、9族部落吟唱，從歌仔戲、港都記憶到原民元素，從旋律中看見臺灣風景。

灣聲樂團今（30）日舉辦《臺灣的聲音》記者會，音樂總監李哲藝表示，灣聲樂團創團以來，堅持讓臺灣音樂透過古典音樂平台，轉化與世界對話的聲音。新年音樂會2019年開辦以來，年年以不同主題回應臺灣人的共同記憶，從民歌運動、流行音樂、傳統戲曲、電影、文學、向作曲家致敬。

李哲藝表示，2026年新年音樂會邁入第8年，包含歌仔戲元素、高雄城市發展記憶、以及原住民族歌聲的力量，結合金曲肯定與臺灣原創精神，讓臺灣各種聲音在同一個舞台被完整聽見。今年採取最高規格，以交響樂團與合唱團編制，透過現場音樂會與電視及網路轉播，讓觀眾在新年的第一天就聽見臺灣音樂的情感與力量，以澎湃音樂能量，奏響希望與祝福的新年序曲。

音樂會以3部風格鮮明的作品，從傳統戲曲、城市記憶到族群文化，層層展開臺灣土地的聲音樣貌。首先登場的《弦上流雲》，靈感取自歌仔戲常見的《操琴調》。全曲用《操琴調》的旋律貫穿其中，使熟悉的戲曲聲響在古典樂團的詮釋下展現新的層次。

大提琴協奏曲《港都綺緣》，以高雄的城市發展為敘事主軸，隨著漁港發展為大型商港的脈絡，樂音逐步雄偉寬廣，在旋律的推進中，觀眾宛如穿梭百年時光，領略港都由漁村走向國際商港的歷史軌跡。全曲更隱藏一首熟悉的臺灣民謠，象徵由傳統出發走向現代的城市風格。

音樂會壓軸登場的《瘋原祭》，為入圍第29屆傳藝金曲獎4項提名並榮獲「最佳專輯製作人獎」的重量級作品。這部長達60分鐘、由9個樂章構成的合唱交響組曲，取材自臺灣9個原住民族的傳統歌謠。由李哲藝深入部落採集聲音、訪談耆老，將原民歌聲與西方交響結構融合，讓觀眾感受臺灣原住民族文化的豐富生命力。

灣聲樂團2026年《臺灣的聲音》新年音樂，採交響與合唱編制，曲目包含歌仔戲、高雄記憶、原民歌聲元素。（記者黃朝琴攝）

灣聲樂團2026年《臺灣的聲音》新年音樂記者會，宣布採交響與合唱編制，祭出歷來最高150人演出規格。（記者黃朝琴攝）

灣聲樂團2026年《臺灣的聲音》新年音樂會，攜手大提琴家楊文信演出《港都綺緣》大提琴協奏曲。（記者黃朝琴攝）

灣聲樂團2026《臺灣的聲音》新年音樂會，從歌仔戲、港都記憶到原民元素，旋律中看見臺灣風景。（記者黃朝琴攝）

灣聲樂團2026《臺灣的聲音》新年音樂會，攜手台北愛樂合唱團演出《瘋原祭》。（記者黃朝琴攝）