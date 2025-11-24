火上澆油？高市早苗重申立場未變：應主張就必須主張

日本首相高市早苗目前結束在南非的二十國集團（G20）峰會。大陸國務院總理李強與日本首相高市早苗於峰會期間全程未互動。高市早苗在結束峰會後再次表示日本立場沒有改變，但強調「應當主張的事情，就必須主張」。

日本首相高市早苗22日在南非出席G20峰會。 （圖／美聯社）

據日本《朝日新聞》（テレ朝NEWS）24日報導，高市早苗表示，「在這次G20峰會上，我沒有機會與李強總理進行交談。我國對於與中國進行各種對話是持開放態度的，我們並沒有關上大門。」

高市再次強調，日本的立場沒有改變，她表示「構築建設性且穩定的關係」的方針自她上任首相以來就始終一貫。在此基礎上，她也表明「我國應當主張的事情，就必須主張，這一點很重要」。

據報導，日本政府內部有觀點認為，「如果一切順利，（關係改善）有可能在半年內實現，但如果什麼都不做，則可能需要四到五年。」顯示早期改善中日關係面臨困難。

此前，媒體高度關注李強和高市早苗能否借會議間隙等機會以非正式形式接觸實現對話，大陸外交部則在20日強調，李強在G20峰會期間沒有與日本領導人會面的安排，還說「請日方自重」。

目前大陸對於日本方面的怒火仍未有所止歇。大陸《環球時報》23日晚間再度發表社評表示，日本「願意對話」的姿態很偽善，奉勸日本放下偽善面具，早日反思改錯，不要執迷不悟。大陸外交部部長王毅23日則再重批高市，稱其講了不該講的話，越了不應碰的紅線，並強調，如果日本一意孤行、一錯再錯，將對日本歷史罪刑進行再清算、阻止日本軍國主義死灰復燃。24日上午6時至傍晚5時，大陸更在曾是清朝北洋艦隊誕生地、於甲午戰爭遭日軍擊潰的山東威海劉公島東部水域展開實彈射擊。

