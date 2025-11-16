火光照亮夜晚！阿根廷1工業園區爆炸 害十多人傷

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一處工業園區，14號晚間發生大規模爆炸，火勢延燒，波及周邊好幾間工廠，直到隔天早上都還沒完全受到控制，消防單位指出，疑似是存放農業化學品的倉庫起火導致這場爆炸，造成十多人受傷。

火勢延燒，波及多家工廠。圖／路透社、美聯社

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯南部一處工業園區，14號晚間發生大規模爆炸，波及周邊好幾間工廠，大量濃煙從地平線升起，熊熊大火照亮夜晚，把天空染成一片通紅，且爆炸威力之大，讓周遭不少建築的窗戶也被震碎。

直到15號凌晨，還是可以看到建築殘骸冒出火焰持續燃燒，消防單位指出，疑似是存放農業化學品的倉庫起火，才會發生爆炸，詳細原因還有待釐清，火災損失也在評估當中。

隔日凌晨，火焰仍持續燃燒。圖／路透社、美聯社

當地政府表示，起火的建築包括一家塑膠工廠跟化工廠，當局部署十幾輛消防車，全力控制火勢，周邊醫院也展開協調，啟動災難緊急計畫，準備收治更多傷患，不過受到濃煙影響，能見度降低，也造成附近機場航班延誤改道。

國際中心／闕帝慈 編譯 責任編輯／陳俊宇

