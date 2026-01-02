火力全開！動畫《輝夜姬想讓人告白》片尾白銀圭原畫張數突破天際

動畫《輝夜姬想讓人告白 邁向大人的階梯》於 2025 年最後一天同時上架第 1、2 集，其中第 1 集結尾妹妹「白銀圭」的超流暢動畫讓她的可愛度突破天際，動畫師也在 X（推特）上分享原畫過程。

（圖源：《輝夜姬想讓人告白 邁向大人的階梯》）

※以下包含《輝夜姬想讓人告白 邁向大人的階梯》部份劇透

本集講述兄妹白銀御行、白銀圭的父親的 YouTuber 直播意外經營得很好，讓他們震驚不已；白銀圭某次在直播途中，告訴觀眾「不要再斗內了」，觀眾們卻很「叛逆」地以一萬日幣為最小單位不斷斗內，讓她不知該如何是好。

（圖源：《輝夜姬想讓人告白 邁向大人的階梯》）

（圖源：《輝夜姬想讓人告白 邁向大人的階梯》）

原畫師飯田悠一郎在推特分享這段原畫，光是前 25 秒（正面視角）就佔了 150 張原畫，完全展現出白銀圭的可愛，流暢度之高令人讚嘆不已。

這一集甚至打破第四面牆：其實父親一開始想當的是 VTuber，並指出「像我這種重低音系的帥氣嗓子，有著高度的市場需求」，背景甚至把他的聲優「子安武人」打碼放在動畫裡，令人莞爾。

背景的人物就是白銀爸爸的聲優「子安武人」被打碼。 （圖源：《輝夜姬想讓人告白 邁向大人的階梯》）

子安武人形象照原圖。 圖／取自 T's Factory

《輝夜姬想讓人告白 邁向大人的階梯》第 1、2 集上架後，官方也宣布將製作全新劇場版動畫，將由作者赤坂明親自撰寫新劇情。

