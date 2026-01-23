火力全開！美財長先酸歐洲人幹蠢事 再轟加拿大經濟規模連德州都不如

國際中心／記者彭光偉報導

美國財政部長貝森特酸歐洲人幹蠢事，買印度石油等於是資助俄羅斯打自己。（圖／截圖自POLITICO Youtube頻道）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF），在接受媒體專訪時火力全開。他不僅開酸歐洲國家透過印度購買俄羅斯石油是「愚蠢行為」，形同資助俄國攻打自己；更對加拿大總理卡尼（Mark Carney）的批評不以為然，譏諷加拿大經濟規模甚至比不上美國德州。

貝森特在接受《The Conversation》專訪時，針對美國對俄羅斯石油實施制裁的成效進行辯護。他指出，美國對購買俄油的國家祭出關稅後，確實已見成效，例如印度煉油廠對俄油的採購量已大幅崩跌，不過他也強烈抨擊歐洲盟友的虛偽。

貝森特表示，在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯石油遭到制裁，價格大幅打折，印度煉油廠趁機大量購入並從中獲取暴利。他指出，這些印度煉油廠將俄油提煉成成品油後，最大的買家竟然是歐洲人。

貝森特在訪問中開酸：「這極具諷刺意味，也是極度的愚蠢行為（act of stupidity）。歐洲人正在購買由俄羅斯原油製成的印度成品油，他們實際上是在資助一場針對自己的戰爭，他們在資助俄羅斯人。」

除了歐洲，貝森特也對加拿大毫不留情。針對加拿大總理卡尼在達沃斯論壇上警告全球秩序正在「斷裂」，並暗指大國將經濟整合武器化一事，貝森特反擊認為卡尼應該對美國「說謝謝」，而不是發表這種「道德訊號」式的演講。

貝森特表示，卡尼似乎還停留在過去擔任聯合國氣候特使的舊思維中，試圖改變立場。對於卡尼呼籲中等強國必須團結，否則將淪為大國菜單上的佳餚，貝森特則冷回應，指出卡尼應該做對加拿大最有利的事。

貝森特更在專訪中貶低加拿大的經濟地位，他說：「加拿大的經濟規模比德州的經濟規模還小。」

對於美加關係是否因貿易衝突惡化，貝森特強調，如果卡尼想當個好夥伴，就應該消除貿易障礙，例如加拿大針對美國網路供應商徵收的追溯性數位服務稅。他透露，美方曾建議加國取消該稅收作為善意象徵，但卡尼堅持將其作為談判籌碼，結果是「失敗了」。

貝森特在訪問最後重申，川普政府的「美國優先」並不代表美國孤立，而是要重新整頓全球貿易秩序。他強調，過去的自由貿易並非公平貿易，美國正在透過關稅和談判實現再平衡，並要求盟友在國防支出和貿易互惠上承擔更多責任。

對於外界擔憂關稅政策可能引發通膨，貝森特則引用舊金山聯準會的研究反駁，堅稱關稅不會造成通膨，並預言2026年美國將迎來強勁的經濟表現。

