火力即「正義」？ 中共軍演多管齊下嚇台目的多重 專家估「這情況」極可能發生

實兵加實彈的演習規格，會成為中共往後對台施壓的常態嗎? 中共這次發起的「正義使命-2025」軍演，除了首度使用遠程多管火箭，在我國周邊進行試射；軍機、軍艦的包圍態勢，和演習禁航區，更是光明正大地跨入24海里以內。專家分析，中共對台威嚇的力道，還是會視情況有所區分；但是一次次比以往進逼、限縮空間，幾乎是必然發生。

我國國防部證實，中共「正義使命-2025」對台軍演，不但距離是史上最近迫，更於12/30單日，對台灣北部海域發射27枚多管火箭。(圖／東部戰區微博)

中共「正義使命-2025」對台軍演第二天，東部戰區公布了實彈射擊畫面，PHL-191遠程多管火箭齊射，也一併展示了海上密集落彈影像。

我國國防部也證實，彈著點確實進入中共事前公告，在台灣北部外海所劃設的操演區。國防部情次室次長謝日升指出，國軍掌握到，當天共進行兩波次多管火箭射擊，合計發射27枚。

國防院中共政軍所助理研究員許智翔分析，與傳統PHL-03相比，這型火箭砲的射程明顯拉長。從目前判斷，中共這回應是使用370毫米火箭彈，其射程已足以涵蓋台灣北部地區。

綿密火力擦邊北台灣外圍，除了針對性極強，也引出另一個關鍵問題——國軍的防空反制能力，多半以飛彈威脅為核心，而非大量、密集的火箭彈攻擊。

前空軍飛彈預警中心指管長周宇平指出，遠程火箭彈系統，是過去較少看到完整實彈驗證的威脅類型。如何有效偵測、取得彈道數據，進一步分析落點與飛行軌跡，將直接影響後續是否啟動攔截與防護措施。若遠火彈道實際指向重要防護目標，國軍就必須啟動必要的防護與反制作為。

解放軍東部戰區公布的影像中，遠程多管火箭彈著密集，顯見射程和精準度都有相當程度。(圖／東部戰區微博)

威脅指數升高之際，中共的軍事威嚇也呈現雙軌並進。「正義使命2025」對台軍演期間，除了實彈射擊，解放軍海空兵力圍台行動始終未曾間斷。畫面中，中共軍艦進迫、武器開火，而背景那艘兩棲攻擊艦的身影，更是格外醒目。

與此同時，國軍立即備戰操演也全面啟動。第一線部隊針對各自防區加強防禦部署，並進行情境演練。包括淡水河口一帶，也再次布設多項阻絕設施。53工兵群再次演練河道阻絕，實際注入燃料的爆破桶在河面上漂浮，目的就是避免威脅趁亂沿水路直入大台北中樞。

中共對台軍演期間，國軍立即備戰操演也全面啟動。陸軍53工兵群再次於淡水河演練河道阻絕，布置爆破桶，演練阻絕敵軍趁亂闖入。(圖／TVBS)

社團法人安全臺灣學會理事長楊太源對此分析道，國防部可能透過聯合情監偵系統，掌握到共軍075、071或072型登陸艦，在台海周邊進行巡弋活動，因此採取預判式的軍事因應作為，避免中共原本的演訓科目，在情勢升高下「從演轉戰」。

的確，解放軍每向台灣進逼一步，雙邊擦槍走火的風險也隨之升高。回顧近三年中共圍台軍演的劃設範圍，從裴洛西訪台後的報復性演習，到2024年的兩場「利劍」行動，演訓區與我國東部、南部的距離明顯逐步收攏。這一次，更已抵近恆春與花蓮，有人形容，這正是「蟒蛇戰略」的具體呈現。

楊太源以形象比喻指出，蟒蛇捕食時，會逐步收緊纏繞，直到獵物窒息。中共目前對台採取的，是一種「捆繩戰略」：可以適度收緊，也能視兩岸關係變化調整鬆緊，而不必一次攤牌。

075型兩棲攻擊艦的海南號，首次現蹤對台軍演的隊列，也考驗我國反制立體登陸的應對。(圖／東部戰區微博)

然而，在以武力逼迫台灣的同時，北京也必須顧慮美日等國是否「義憤填膺」而介入。周宇平指出，中共勢必不斷測試，如何在推進對台軍事壓力的同時，降低美日與周邊國家直接介入「武統台灣」情境的可能性。

專家認為，這類對台軍演的層層推進，高機率仍屬既定計畫中的測試流程。推估未來一年內，以演訓名義劃設禁航區的頻率，可能高於純粹的軍事或執法行動，目的在於持續製造台灣周邊航行安全的不確定性。在封控壓力下，避免造成長時間、不可逆的損失，藉此讓台灣承受高強度心理與安全壓力，同時又不致迫使美國或周邊國家考慮軍事回應。

許智翔補充，實彈軍演與大規模部隊操演不會每次都同時進行，因為中共必須保留不同選項，因應不同事態。但一旦與美國或日本的關係出現緊張，這類軍事動作就可能加碼，強化其政治訊號。

專家分析，儘管未來一年內，中共仍會持續對台進行各種型態的武力施壓，但仍會控制封控、實彈操演的時間和程度，藉此讓台灣承受高強度心理與安全壓力，同時又不致迫使美國或周邊國家考慮軍事介入。(圖／東部戰區微博)

國防部發言人孫立方在12/30的臨時記者會上強調，國軍已在第一時間透過聯合兵火力系統，嚴密掌握共軍動態，並妥適應處。

危機，某種程度上也是契機。因為沒有任何方式，比面對實際威脅，更能迅速看清對手的能力與企圖。對國軍而言，這正是務實驗證防衛想定可行性的時刻；而對中共來說，也必須清楚認知——台灣，嚇不了，也打不倒。

