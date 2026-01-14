火力強大! 通緝犯攜雙槍.毒品 警噴辣椒水制伏

中部中心／張家維南投報導

南投警方執行巡邏勤務時，發現曾姓毒品通緝犯，不但拒絕攔查，開車加速逃逸，甚至還下車拔腿逃跑，警方一路追捕，直到以辣椒水噴灑其雙眼，才成功制伏逮捕，警方最後在他車上查獲毒品以及兩把改造手槍，火力強大。

警方鳴笛攔檢，嫌犯不停車，反倒催油門加速逃逸，進到南崗工業區內，道路一個彎繞，一度以為追丟了，眼尖員警發現，通緝犯車就停在超商前，假裝成路人甲。行蹤還是被發現，通緝犯見狀下車，拔腿拚命逃，警方緊追在後。

通緝犯拔腿狂奔，員警一邊奮力追一邊大聲喝斥，剛開始還中氣十足。





通緝犯車就停在超商前假裝成路人甲 行蹤還是被警察發現 下車警匪追逐（圖／翻攝畫面）









全副武裝，又要追又要喊，員警真的是氣力用盡，出動辣椒水攻擊。通緝犯滿臉辣椒水，辣到不行，這才乖乖就範。你跑我追氣喘吁吁，警方仍好心的先從路邊住宅拉來水管讓他沖洗減緩刺痛。





員警追上曾姓毒品通緝犯 出動辣椒水攻擊 （圖／翻攝畫面）

















46歲的曾姓男子原本就因毒品案遭通緝，後來在車上搜出又有毒又有槍，還是兩把改造手槍、子彈29顆火力不小，還好下車時他來不及攜帶，沒有開槍拒捕，否則後果不堪設想。





警方辣椒水攻擊後仍好心的先從路邊住宅拉來水管讓通緝犯沖洗減緩刺痛（圖／翻攝畫面）









《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

